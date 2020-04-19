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В Москве выросла доля пациентов с бессимптомным течением COVID-19

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В Москве у 60% заболевших коронавирусом нет симптомов, сообщил оперативный штаб. Еще неделю назад доля пациентов с бессимптомным течением COVID-19 составляла 40%. Большой прирост новых случаев заболевания в последние дни (более 2500 ежедневно) оперштаб объяснил увеличением числа проводимых тестов. Это и позволяет выявлять и изолировать бессимптомных вирусоносителей.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в целом по России у 45‒50% пациентов с COVID-19 нет симптомов. Две недели назад этот показатель составлял 10‒12%.

В Москве и Подмосковье, где сейчас больше всего заболевших коронавирусом, теперь все пациенты с ОРВИ рассматриваются как потенциальные больные COVID-19. Власти распорядились бесплатно обеспечивать их лекарствами. Сами пациенты и все проживающие с ними люди обязаны соблюдать режим изоляции.

В России, по данным на 18 апреля, было почти 36 800 больных коронавирусом, 313 человек скончались. Больше всего заболевших в Московском регионе: свыше 20 000 в Москве и почти 4000 в Подмосковье.

Ранее по теме: Минздрав назвал самые распространенные симптомы коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных