В Москве выросла доля пациентов с бессимптомным течением COVID-19
В Москве у 60% заболевших коронавирусом нет симптомов, сообщил оперативный штаб. Еще неделю назад доля пациентов с бессимптомным течением COVID-19 составляла 40%. Большой прирост новых случаев заболевания в последние дни (более 2500 ежедневно) оперштаб объяснил увеличением числа проводимых тестов. Это и позволяет выявлять и изолировать бессимптомных вирусоносителей.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в целом по России у 45‒50% пациентов с COVID-19 нет симптомов. Две недели назад этот показатель составлял 10‒12%.
В Москве и Подмосковье, где сейчас больше всего заболевших коронавирусом, теперь все пациенты с ОРВИ рассматриваются как потенциальные больные COVID-19. Власти распорядились бесплатно обеспечивать их лекарствами. Сами пациенты и все проживающие с ними люди обязаны соблюдать режим изоляции.
В России, по данным на 18 апреля, было почти 36 800 больных коронавирусом, 313 человек скончались. Больше всего заболевших в Московском регионе: свыше 20 000 в Москве и почти 4000 в Подмосковье.