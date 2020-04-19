В Москве выросла доля пациентов с бессимптомным течением COVID-19

В Москве и Подмосковье, где сейчас больше всего заболевших коронавирусом, теперь все пациенты с ОРВИ рассматриваются как потенциальные больные COVID-19. Власти распорядились бесплатно обеспечивать их лекарствами. Сами пациенты и все проживающие с ними люди обязаны соблюдать режим изоляции.