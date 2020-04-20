Песков сообщил о нехватке средств на борьбу с коронавирусом в некоторых регионах

Несмотря на сложности, в регионах ведется интенсивная работа, добавил он. Песков затруднился ответить на вопрос о том, существует ли избыточность или недостаточность принимаемых для борьбы с коронавирусом мер в регионах. «Мне неизвестно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности», — сказал он.