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Песков сообщил о нехватке средств на борьбу с коронавирусом в некоторых регионах

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о нехватке средств в некоторых регионах для борьбы с коронавирусом, передает «Интерфакс». В частности, не сформированы достаточные запасы необходимого медицинского оборудования, например аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), коечного фонда и индивидуальных средств защиты, уточнил он, отметив, что это отчасти объясняется объективными причинами. Какими именно причинами, Песков не сказал.

Несмотря на сложности, в регионах ведется интенсивная работа, добавил он. Песков затруднился ответить на вопрос о том, существует ли избыточность или недостаточность принимаемых для борьбы с коронавирусом мер в регионах. «Мне неизвестно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности», — сказал он.

Первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией в России были зафиксированы в конце марта. В начале апреля в российских регионах был введен режим повышенной готовности, а также предприняты меры для сдерживания распространения Covid-19. Согласно данным оперативного штаба на 20 апреля, в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели.

Ранее по теме: Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных