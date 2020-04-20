Песков сообщил о нехватке средств на борьбу с коронавирусом в некоторых регионах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о нехватке средств в некоторых регионах для борьбы с коронавирусом, передает «Интерфакс». В частности, не сформированы достаточные запасы необходимого медицинского оборудования, например аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), коечного фонда и индивидуальных средств защиты, уточнил он, отметив, что это отчасти объясняется объективными причинами. Какими именно причинами, Песков не сказал.
Несмотря на сложности, в регионах ведется интенсивная работа, добавил он. Песков затруднился ответить на вопрос о том, существует ли избыточность или недостаточность принимаемых для борьбы с коронавирусом мер в регионах. «Мне неизвестно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности», — сказал он.
Первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией в России были зафиксированы в конце марта. В начале апреля в российских регионах был введен режим повышенной готовности, а также предприняты меры для сдерживания распространения Covid-19. Согласно данным оперативного штаба на 20 апреля, в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели.