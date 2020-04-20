РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Русская служба ВВС со ссылкой на источники 16 апреля сообщила, что московские власти с высокой долей вероятности объявят об очередном продлении режима самоизоляции до конца мая. «Потому что на плато мы не вышли, количество новых случаев растет. Такая ситуация продлится еще месяц – два», – заявил источник издания, близкий к оперативному штабу Москвы по борьбе с коронавирусом. По информации источников издания, электронные пропуска со сроком действия до конца мая уже выдали подмосковным чиновникам и сотрудникам ВГТРК.