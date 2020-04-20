Минздрав дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусной инфекцией в России
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил надежду на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией к лету. После спада все будет зависеть от методов лечения, уточнил он в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам министра, сейчас в регионах сформирован минимальный объем стационаров, при необходимости он будет наращиваться. «Фактически все, что сегодня происходит, я бы сказал, происходит по полувоенному сценарию, именно развертывание сети», — уточнил Мурашко. По его мнению, сейчас прогнозировать развитие ситуации в каждом регионе рано. Мурашко также отметил, что в России более 700 тяжелобольных COVID-19. «Это те, которые наблюдаются и требуют повышенного внимания в реанимации», — пояснил он.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще впереди. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в некоторых регионах наблюдается нехватка средств для борьбы с коронавирусом. Не хватает медицинского оборудования, коечного фонда и индивидуальных средств защиты, отмечал он.
Согласно последним данным оперативного штаба в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели.