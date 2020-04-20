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Минздрав дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусной инфекцией в России

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил надежду на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией к лету. После спада все будет зависеть от методов лечения, уточнил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, сейчас в регионах сформирован минимальный объем стационаров, при необходимости он будет наращиваться. «Фактически все, что сегодня происходит, я бы сказал, происходит по полувоенному сценарию, именно развертывание сети», — уточнил Мурашко. По его мнению, сейчас прогнозировать развитие ситуации в каждом регионе рано. Мурашко также отметил, что в России более 700 тяжелобольных COVID-19. «Это те, которые наблюдаются и требуют повышенного внимания в реанимации», — пояснил он.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще впереди. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в некоторых регионах наблюдается нехватка средств для борьбы с коронавирусом. Не хватает медицинского оборудования, коечного фонда и индивидуальных средств защиты, отмечал он.

Согласно последним данным оперативного штаба в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели.

Ранее по теме: Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных