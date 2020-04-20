Минздрав дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусной инфекцией в России

По словам министра, сейчас в регионах сформирован минимальный объем стационаров, при необходимости он будет наращиваться. «Фактически все, что сегодня происходит, я бы сказал, происходит по полувоенному сценарию, именно развертывание сети», — уточнил Мурашко. По его мнению, сейчас прогнозировать развитие ситуации в каждом регионе рано. Мурашко также отметил, что в России более 700 тяжелобольных COVID-19. «Это те, которые наблюдаются и требуют повышенного внимания в реанимации», — пояснил он.