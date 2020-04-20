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Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 еще впереди, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации. Он призвал сделать все возможное, чтобы сгладить пик роста инфицированных. По его словам, пока российским властям удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, направленного на замедление распространения вируса.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании отметила, что в ближайшие 2–3 недели темпы заражения в регионах могут существенно возрасти. За последние сутки прирост числа зараженных в Москве составил 8,3% (26 350 человек), в Московской области – 12,4% (5241 человек). Общее число заболевших в остальных регионах составляет 15 530 человек, напомнила Голикова.

Распространение COVID-19 в России носит местный характер, добавила она. Средний возраст заболевших женщин составляет 47,9 года, мужчин – 44,7 года. Доля детей до 17 лет – 7,6%, пожилых людей старше 65 лет – 15,5%, сказала Голикова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о нехватке средств в некоторых регионах для борьбы с коронавирусом. В частности, речь идет о нехватке медицинского оборудования, коечного фонда и индивидуальных средств защиты, говорил он. Согласно данным оперативного штаба на 20 апреля в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели.

Ранее по теме: В Москве резко сократилось число новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных