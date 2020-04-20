Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о нехватке средств в некоторых регионах для борьбы с коронавирусом. В частности, речь идет о нехватке медицинского оборудования, коечного фонда и индивидуальных средств защиты, говорил он. Согласно данным оперативного штаба на 20 апреля в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели.