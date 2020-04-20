В Москве резко сократилось число новых случаев коронавируса

Заболевание зафиксировано в 185 странах. Лидером по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты — почти 760 000 инфицированных. На втором месте — Испания с более чем 198 000 заболевших. В Италии коронавирусом заразились почти 179 000 жителей, во Франции — около 154 000, чуть меньше 146 000 в Германии и более 121 000 в Великобритании. По числу летальных исходов заболевания COVID-19 также лидируют США, там умерли более 40 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончались почти 24 000 инфицированных, в Испании — чуть более 20 000 пациентов, во Франции — почти 20 000 заразившихся и чуть свыше 16 000 заболевших в Великобритании.