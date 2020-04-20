В Москве резко сократилось число новых случаев коронавируса

В Москве резко сократилось число новых случаев коронавирусаЗа сутки в столице заболели COVID-19 2026 человек. Накануне было 3570 заболевших
В России за последние сутки выявлено 4268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Это первое за девять дней снижение суточного прироста числа заболевших COVID-19 и минимальный с начала эпидемии прирост в 10% от общего числа заразившихся. С начала эпидемии коронавирусом заразился уже 47 121 россиянин.
В Москве число выявленных за сутки случаев коронавируса резко сократилось по сравнению с воскресеньем – диагноз COVID-19 подтвердился у 2026 человек против 3570 накануне. Общее число заболевших в столице за день выросло всего на 8,3% до 26 350 пациентов. Уже 1838 заразившихся вылечились, 75 из них – за минувшие сутки, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Умерли за сутки 28 пациентов с коронавирусом, с начала эпидемии скончались 204 зараженных.
Выздоровели в России за сутки 155 пациентов, за весь период — 3 446 человек. Число умерших превысило 400 человек — за минувшие сутки скончались 44 пациента, всего — 405 летальных исходов.
На втором месте после Москвы по числу выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом идет Московская область — 578 заболевших. В топ-10 регионов также входят Санкт-Петербург (86 новых случаев), Ростовская область (60), Мурманская область (46), Чечная и Башкортостан (по 45 случаев), Орловская область (43), Брянская область (42) и Калужская область (40).
Заражение коронавирусом зафиксировано во всех 85 регионах России. В первую десятку регионов по числу заболевших помимо столицы входят Московская область (5 241), Санкт-Петербург (1 846), Нижегородская область (759), Коми (491), Ленинградская область (454), Краснодарский край (417), Мурманская область (400), Дагестан (331) и Брянская область (312).
Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран. Всего в мире заразились коронавирусом более 2,4 млн человек, около 165 000 из них скончались, а более 624 000 — выздроровели.
Заболевание зафиксировано в 185 странах. Лидером по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты — почти 760 000 инфицированных. На втором месте — Испания с более чем 198 000 заболевших. В Италии коронавирусом заразились почти 179 000 жителей, во Франции — около 154 000, чуть меньше 146 000 в Германии и более 121 000 в Великобритании. По числу летальных исходов заболевания COVID-19 также лидируют США, там умерли более 40 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончались почти 24 000 инфицированных, в Испании — чуть более 20 000 пациентов, во Франции — почти 20 000 заразившихся и чуть свыше 16 000 заболевших в Великобритании.