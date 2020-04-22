В общественном транспорте Москвы заработал автоматический контроль пропусков
С 22 апреля в Москве начал работать автоматический контроль пропусков в общественном транспорте. С этого дня воспользоваться городским общественным транспортом можно только с помощью электронных карт («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области), номер которых необходимо включить в цифровые пропуска не менее чем за пять часов до поездки.
На станциях метро скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В день начала работы пропускной системы в Москве 15 апреля у входов в метро образовались очереди. Пользователи соцсетей отмечали, что из-за медленной проверки пропусков полицейскими ожидание в очередях достигало 30–40 минут, при этом люди не соблюдали дистанцию в 1,5 м, необходимую для снижения риска заразиться коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал решить эту проблему и организовать автоматический контроль пропусков.
По последним данным, в Москве выявлено 29 433 случая заражения коронавирусом. Общее число жертв СОVID-19 выросло за последние сутки до 261 человека. В России число заразившихся накануне выросло до 52 763 с начала эпидемии.