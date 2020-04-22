В общественном транспорте Москвы заработал автоматический контроль пропусков

С 22 апреля в Москве начал работать автоматический контроль пропусков в общественном транспорте. С этого дня воспользоваться городским общественным транспортом можно только с помощью электронных карт («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области), номер которых необходимо включить в цифровые пропуска не менее чем за пять часов до поездки.