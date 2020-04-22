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В общественном транспорте Москвы заработал автоматический контроль пропусков

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С 22 апреля в Москве начал работать автоматический контроль пропусков в общественном транспорте. С этого дня воспользоваться городским общественным транспортом можно только с помощью электронных карт («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области), номер которых необходимо включить в цифровые пропуска не менее чем за пять часов до поездки.

На станциях метро скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В день начала работы пропускной системы в Москве 15 апреля у входов в метро образовались очереди. Пользователи соцсетей отмечали, что из-за медленной проверки пропусков полицейскими ожидание в очередях достигало 30–40 минут, при этом люди не соблюдали дистанцию в 1,5 м, необходимую для снижения риска заразиться коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал решить эту проблему и организовать автоматический контроль пропусков.

Ранее по теме: Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

По последним данным, в Москве выявлено 29 433 случая заражения коронавирусом. Общее число жертв СОVID-19 выросло за последние сутки до 261 человека. В России число заразившихся накануне выросло до 52 763 с начала эпидемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных