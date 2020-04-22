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В Москве число жертв коронавируса выросло до 261 человека

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В Москве умерли еще 28 пациентов с пневмонией и коронавирусом, общее число жертв СОVID-19 выросло до 261 человека. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. «Среди них — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты», — уточнили в штабе. Среди умерших — пациенты в возрасте от 30 до 93 лет. Один из скончавшихся проходил лечение в частной клинике.

По данным федерального штаба на 21 апреля, число заразившихся коронавирусом россиян выросло до 52 763 с начала эпидемии. В Москве за весь период 29 433 жителя столицы заразились коронавирусом нового типа. Выздоровели в России с начала эпидемии 3873 человека, умерли более 455 человек.

Москвичи с проявлениями ОРВИ с 22 апреля должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным коронавирусом. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Соблюдение самоизоляции власти будут отслеживать с помощью геолокации. В столице до 1 мая из-за пандемии коронавируса действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных