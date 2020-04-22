В Москве число жертв коронавируса выросло до 261 человека
В Москве умерли еще 28 пациентов с пневмонией и коронавирусом, общее число жертв СОVID-19 выросло до 261 человека. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
По данным штаба, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. «Среди них — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты», — уточнили в штабе. Среди умерших — пациенты в возрасте от 30 до 93 лет. Один из скончавшихся проходил лечение в частной клинике.
По данным федерального штаба на 21 апреля, число заразившихся коронавирусом россиян выросло до 52 763 с начала эпидемии. В Москве за весь период 29 433 жителя столицы заразились коронавирусом нового типа. Выздоровели в России с начала эпидемии 3873 человека, умерли более 455 человек.
Москвичи с проявлениями ОРВИ с 22 апреля должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным коронавирусом. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Соблюдение самоизоляции власти будут отслеживать с помощью геолокации. В столице до 1 мая из-за пандемии коронавируса действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте