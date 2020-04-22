В Москве число жертв коронавируса выросло до 261 человека

Москвичи с проявлениями ОРВИ с 22 апреля должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным коронавирусом. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Соблюдение самоизоляции власти будут отслеживать с помощью геолокации. В столице до 1 мая из-за пандемии коронавируса действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте