Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000 человек

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000 человекПрирост заболевших COVID-19 ускорился после сокращения накануне
Число заразившихся коронавирусом россиян выросло на 5642 за последние сутки и до 52 763 с начала эпидемии, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Прирост заболевших снова ускорился. Накануне оперштаб сообщил о 4268 инфицированных после 6060 заразившихся днем ранее.
В Москве прирост заболевших коронавирусной инфекцией также растет – за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 3083 человек, накануне оперштаб отчитался о 2026 новых зараженных. За весь период 29 433 жителя столицы заразились коронавирусом нового типа.
В Москве 2057 из всех заразившихся уже выздоровели, из них 219 – за последние сутки, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Накануне суточный прирост вылечившихся был всего 75 человек. Число умерших пациентов с коронавирусом выросло на 29 до 233 зараженных.
Выздоровели в России за сутки 427 инфицированных, а с начала эпидемии ‒ уже 3873 человека. Число умерших увеличилось на 51 до 456 пациентов с коронавирусом.
На втором месте после Москвы по числу новых заболевших COVID-19 идет Московская область – 718 заболевших. В топ-10 регионов также входят Санкт-Петербург (127 новых случаев), Нижегородская область (101), Свердловская область (84), Тульская область (75), Башкортостан (74), Красноярский край (64), Ростовская область (54) и Татарстан (50).
Заражение коронавирусом зафиксировано во всех 85 регионах России. В первую десятку регионов по числу заразившихся помимо столицы входят Московская область (5959), Санкт-Петербург (1973), Нижегородская область (860), Коми (507), Ленинградская область (496), Краснодарский край (461), Мурманская область (435), Тульская область (384) и Дагестан (371).
Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Более 2,48 млн человек заразились коронавирусом по всему миру, около 170 000 из них скончались, а более 652 000 – вылечились.
Заболевание зафиксировано в 185 странах. Лидером по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты – почти 788 000 инфицированных. На втором месте – Испания, где заболели COVID-19 уже более 200 000 жителей. В Италии коронавирусом заразилось свыше 181 000 людей, во Франции – более 156 000 человек. Около 147 000 человек заболели коронавирусной инфекцией в Германии и более 125 000 – в Великобритании. По числу летальных исходов заболевания COVID-19 также лидируют США, там умерло более 42 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 24 000 инфицированных, в Испании и Франции – свыше 20 000 пациентов и более 16 000 заболевших – в Великобритании.