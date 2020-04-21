Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000 человек

Заболевание зафиксировано в 185 странах. Лидером по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты – почти 788 000 инфицированных. На втором месте – Испания, где заболели COVID-19 уже более 200 000 жителей. В Италии коронавирусом заразилось свыше 181 000 людей, во Франции – более 156 000 человек. Около 147 000 человек заболели коронавирусной инфекцией в Германии и более 125 000 – в Великобритании. По числу летальных исходов заболевания COVID-19 также лидируют США, там умерло более 42 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 24 000 инфицированных, в Испании и Франции – свыше 20 000 пациентов и более 16 000 заболевших – в Великобритании.