Регулятор США сообщил об опасности лечения коронавируса гидроксихлорохином
Применение гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19 должно проводиться только в больницах или при клинических испытаниях, заявило управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Исследования, которые доказали бы безопасность этих средств в борьбе с коронавирусом, еще проводятся, отметил руководитель ведомства Стивен Хан. Лекарства могут вызывать нарушения ритма сердца, поэтому в FDA сообщили, что применять их нужно только под контролем врачей.
В числе побочных эффектов, которые проявлялись у принимавших гидроксихлорохин, — желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков и удлинение интервала QT на эхокардиограмме, сообщает FDA. В некоторых случаях использование гидроксихлорохина и хлорохина, в том числе в сочетании с антибиотиками, приводило к смерти.
Гидроксихлорохин и хлорохин предназначены для лечения малярии. В марте в США, Великобритании, Испании, Франции и других странах начались испытания пригодности их использования для лечения болезни, вызванной коронавирусом. Российский Минздрав также включил их в число лекарств, рекомендованных к использованию при лечении COVID-19.