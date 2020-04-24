Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Регулятор США сообщил об опасности лечения коронавируса гидроксихлорохином

Ведомости

Применение гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19 должно проводиться только в больницах или при клинических испытаниях, заявило управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Исследования, которые доказали бы безопасность этих средств в борьбе с коронавирусом, еще проводятся, отметил руководитель ведомства Стивен Хан. Лекарства могут вызывать нарушения ритма сердца, поэтому в FDA сообщили, что применять их нужно только под контролем врачей.

В числе побочных эффектов, которые проявлялись у принимавших гидроксихлорохин, — желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков и удлинение интервала QT на эхокардиограмме, сообщает FDA. В некоторых случаях использование гидроксихлорохина и хлорохина, в том числе в сочетании с антибиотиками, приводило к смерти.

Гидроксихлорохин и хлорохин предназначены для лечения малярии. В марте в США, Великобритании, Испании, Франции и других странах начались испытания пригодности их использования для лечения болезни, вызванной коронавирусом. Российский Минздрав также включил их в число лекарств, рекомендованных к использованию при лечении COVID-19.

Ранее по теме: Москвичи скупили противомалярийные препараты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных