Регулятор США сообщил об опасности лечения коронавируса гидроксихлорохином

Применение гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19 должно проводиться только в больницах или при клинических испытаниях, заявило управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Исследования, которые доказали бы безопасность этих средств в борьбе с коронавирусом, еще проводятся, отметил руководитель ведомства Стивен Хан. Лекарства могут вызывать нарушения ритма сердца, поэтому в FDA сообщили, что применять их нужно только под контролем врачей.