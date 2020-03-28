Москвичи скупили противомалярийные препараты

Малярия не распространена широко в России, поэтому у аптек и дистрибуторов обычно нет этих препаратов в большом количестве – в этом нет необходимости, объясняет директор по развитию фармдистрибутора «Пульс» Сергей Еськин. По его словам, ажиотажный спрос на лекарства с гидроксихлорохином привел к дефициту у дистрибуторов, которые уже обратились с новыми заказами к производителям. Товар снова появится в аптеках, успокаивает Еськин.