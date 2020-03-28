Москвичи скупили противомалярийные препараты
В большинстве московских аптек 27 марта не было противомалярийных препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин (торговые марки «Иммард», «Плаквинил»). Эти лекарства отсутствовали и в крупных онлайн-аптеках, которые предлагают забронировать и самостоятельно забрать покупку.
В крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru также не было «Гидроксихлорохина» (30 таблеток, торговое название совпадает с названием действующего вещества) и «Иммарда». Эту информацию подтвердил и оператор колл-центра ресурса. Об отсутствии этих препаратов рассказал и его коллега из «Асны».
«Гидроксихлорохина» и «Плаквенила» не было и на онлайн-ресурсе «Здравсити». При звонке в колл-центр автоответчик сообщал, что «информирование о наличии товаров операторами не производится». Представитель «Здравсити» не ответил на запрос «Ведомостей».
Похожая ситуация и в «Ригле». Оператор ее колл-центра заявил, что «Иммарда» нет в наличии, а на вопрос о «Плаквениле» ответил, что лекарство «разобрали вчера». Дефицит «Иммарда» подтвердили и операторы аптек «Неофарм» и «Столички». В последней также не было «Плаквенила».
Представители «Риглы», «Асны», «Эркафарма», «Неофарма», «Столички» не ответили на вопросы «Ведомостей».
Рост спроса на препараты с действующим веществом гидроксихлорохин подтвердил представитель аналитического агентства DSM Group. По его данным, продажи этих лекарств с 9 по 15 марта по сравнению с предыдущей неделей выросли на 62,4% в деньгах и на 61,6% в упаковках.
Малярия не распространена широко в России, поэтому у аптек и дистрибуторов обычно нет этих препаратов в большом количестве – в этом нет необходимости, объясняет директор по развитию фармдистрибутора «Пульс» Сергей Еськин. По его словам, ажиотажный спрос на лекарства с гидроксихлорохином привел к дефициту у дистрибуторов, которые уже обратились с новыми заказами к производителям. Товар снова появится в аптеках, успокаивает Еськин.
Компания «Санофи», производитель «Плаквенила», в последнее время фиксирует рост спроса на этот препарат у аптек и государственных заказчиков, подтвердил директор по корпоративным связям «Санофи» в Евразии Юрий Мочалин.
Ажиотаж может быть связан с информацией в СМИ об предположительной эффективности таких препаратов при лечении COVID-19, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Несмотря на то, что это рецептурные лекарства, в большинстве российских аптек их продадут без рецептов.
24 марта президент США Дональд Трамп объявил, что «Плаквенил» вскоре начнут распространять в Нью-Йорке для лечения заразившихся коронавирусом. 27 марта Reuters сообщил, что в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, Испании и Франции начались клинические исследования возможных эффективных препаратов для лечения COVID-19, в том числе противомалярийных.
В России рекомендаций по лечению коронавируса этими препаратами нет, подчеркивает Еськин. Закупаться ими впрок не то чтобы нецелесообразно, но и небезопасно без четких рекомендаций лечащего врача, говорит он.
Сейчас нет достаточных оснований, чтобы говорить об эффективности и безопасности «Плаквенила» при лечении COVID-19, предупреждает Мочалин. «Гидроксихлорохин» небезопасен: известен случай, когда гражданин США принимал этот препарат в профилактических целях и скончался, предупреждает Беспалов.
«Санофи» обратился в Минздрав с просьбой «выразить четкую позицию в отношении применения данного препарата» при лечении COVID-19, сообщил Мочалин.
Представители Минздрава и Росздравнадзора не ответили на вопросы «Ведомостей».