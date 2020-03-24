Из московских аптек начал пропадать парацетамол
Большая часть жаропонижающих нерецептурных препаратов отсутствовала в продаже 23 марта на онлайн-ресурсе заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «Здравсити» (проект ЦВ «Протек»).
Руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов не объяснил причин отсутствия препаратов, сказав лишь, что у интернет-ресурса нет проблем с поставками жаропонижающих и противовоспалительных препаратов. По его словам, со 2 по 8 марта продажи жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с предшествующей неделей. С 16 по 20 марта – на 181%.
Наибольшей популярностью пользуется парацетамол. Самого дешевого парацетамола и ряда востребованных препаратов с этим действующим веществом (эффералган, панадол) не было в крупнейшей российской онлайн-аптеке apteka.ru. Парацетамол в низком ценовом сегменте отсутствовал и на eapteka.ru.
Представители apteka.ru, а также крупнейших сетей – «Риглы», «Эркафарма», «36,6», «Столичек», «Неофарма» и «Асны» – не ответили на запросы. Но, по данным их горячих линий, в большей части аптек парацетамол по состоянию на 23 марта отсутствовал.
По данным сайта «Неофарма», забрать парацетамол можно было только в части аптек: самый дешевый был в трех точках более чем из 100. По словам оператора колл-центра этой аптечной сети, парацетамола 200 мг № 10 вообще нет в московских аптеках «Неофарм», а в других дозировках – в единичных точках. Похожая ситуация наблюдалась и в аптеках «Столички». Оператор колл-центра этой сети констатировал 23 марта отсутствие парацетамола экстратаб, препарат в дозировке 200 мг № 10 и 500 мг № 20 был только в нескольких аптеках. Парацетамол 500 мг № 10 можно было купить только в части аптек.
Самого дешевого парацетамола 200 мг № 10 на вечер 22 марта не было и в московских аптеках «36,6» и «Горздрав». Об этом корреспонденту «Ведомостей» сообщили операторы колл-центров сетей. Их коллега из «Асны» рассказал, что парацетамол есть «только в ограниченном количестве аптек», а ажиотажный спрос на препарат начался недавно. Парацетамол в трех самых популярных дозировках – 200 мг, 500 мг и экстратаб – нашелся только в шести аптеках «Асны» по всей Москве.
«Героически бредить, как Павка Корчагин в тифу, и при этом не принимать лекарство – такой рекомендации я вам не дам. Ловите меня на слове: да, принимать, если вы плохо переносите жар. Но при этом помнить, что жаропонижающее – это лекарство, а значит, может быть небезобидным. Тот же парацетамол, если пить его больше чем 4 г в сутки в течение нескольких дней, может привести к печеночной недостаточности. В любой ситуации нужен разумный подход». 19 марта 2020 г., интервью о коронавирусе интернет-журналу «Москвич»
Всплеск спроса на парацетамол подтвердил и оператор колл-центра «Риглы». На вечер 22 марта, по его словам, парацетамол 200 мг № 10 оставался только в шести аптеках сети, а 500 мг № 20 – только в четырех. Остальные дозировки также были в дефиците. О росте продаж парацетамола ранее рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Риглы» Александр Филиппов.
Дешевый парацетамол есть в аптеках на полках, утверждает гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин. По его словам, на сайте представлен «товар, который подвозят со склада под запрос покупателя». Сейчас «импульсный ажиотажный спрос мог вынести все с полок, поэтому статистика нерелевантна», полагает Буздалин.
По данным аналитического агентства DSM Group, всплеска продаж жаропонижающих с февраля по начало марта не было. Не фиксируется в Москве и подъема простудных заболеваний: 9–15 марта Роспотребнадзор по Москве зарегистрировал спад заболеваемости гриппом и ОРВИ, более свежих данных нет.
Резкий рост спроса на парацетамол связан с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения не использовать при COVID-19 препараты ибупрофена и применять парацетамол, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Так как 99% парацетамола в аптеках – в низком ценовом сегменте, люди скупили его на волне паники, предполагает он.
Принимать парацетамол при коронавирусе в интервью СМИ рекомендовал и Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, где находятся люди с подозрением на коронавирус и уже заболевшие им.
Пока нет доказательств эффективности при COVID-19 каких-либо лекарств, сказано во временных методических рекомендациях российского Минздрава. Рекомендуется применять несколько препаратов, которые использовались при прошлых вспышках коронавирусов: рибавирин, лопинавир + ритонавир и препараты интерферонов.
Парацетамол не первый препарат, пострадавший от ажиотажного спроса. В конце февраля в аптеках взлетели продажи арбидола – производитель рекламировал его как средство от коронавируса. До этого россияне скупали медицинские маски. В марте ажиотажный спрос пришелся на антисептики – до сих пор их нельзя найти в большинстве аптек и магазинов.