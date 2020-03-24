Из московских аптек начал пропадать парацетамол

«Героически бредить, как Павка Корчагин в тифу, и при этом не принимать лекарство – такой рекомендации я вам не дам. Ловите меня на слове: да, принимать, если вы плохо переносите жар. Но при этом помнить, что жаропонижающее – это лекарство, а значит, может быть небезобидным. Тот же парацетамол, если пить его больше чем 4 г в сутки в течение нескольких дней, может привести к печеночной недостаточности. В любой ситуации нужен разумный подход». 19 марта 2020 г., интервью о коронавирусе интернет-журналу «Москвич»

Денис Проценко главврач больницы в Коммунарке