Руководитель Роспотребнадзора призвала продлить самоизоляцию до 12 мая

По словам Поповой, эффект от почти месяца самоизоляции очевидно положительный. Удалось снизить суточный прирост заболевших до значений не выше 10%, тогда как в начале эпидемии он достигал 30%. Кроме того, удельный вес бессимптомных случаев сейчас превышает 45%, а это говорит о том, что удается выявить инфицированных, когда они еще не заболели и менее заразны, сообщила руководитель Роспотребнадзора.