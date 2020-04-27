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Руководитель Роспотребнадзора призвала продлить самоизоляцию до 12 мая

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Режим самоизоляции можно постепенно снимать после 12 мая, но при условии, что россияне не «сорвутся» на майских праздниках, рассказала в интервью телеканалу «России 24» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала всех в праздничные дни оставаться дома, чтобы ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России не вернулась «в ту точку, из которой мы вышли».

По словам Поповой, эффект от почти месяца самоизоляции очевидно положительный. Удалось снизить суточный прирост заболевших до значений не выше 10%, тогда как в начале эпидемии он достигал 30%. Кроме того, удельный вес бессимптомных случаев сейчас превышает 45%, а это говорит о том, что удается выявить инфицированных, когда они еще не заболели и менее заразны, сообщила руководитель Роспотребнадзора.

О продлении режима нерабочих дней, действующего до 30 апреля, может быть объявлено в ходе нового обращения президента Владимира Путина на этой неделе. В России на сегодняшний день зафиксировано более 87 000 случаев заражения коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных