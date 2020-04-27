Руководитель Роспотребнадзора призвала продлить самоизоляцию до 12 мая
Режим самоизоляции можно постепенно снимать после 12 мая, но при условии, что россияне не «сорвутся» на майских праздниках, рассказала в интервью телеканалу «России 24» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала всех в праздничные дни оставаться дома, чтобы ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России не вернулась «в ту точку, из которой мы вышли».
По словам Поповой, эффект от почти месяца самоизоляции очевидно положительный. Удалось снизить суточный прирост заболевших до значений не выше 10%, тогда как в начале эпидемии он достигал 30%. Кроме того, удельный вес бессимптомных случаев сейчас превышает 45%, а это говорит о том, что удается выявить инфицированных, когда они еще не заболели и менее заразны, сообщила руководитель Роспотребнадзора.
О продлении режима нерабочих дней, действующего до 30 апреля, может быть объявлено в ходе нового обращения президента Владимира Путина на этой неделе. В России на сегодняшний день зафиксировано более 87 000 случаев заражения коронавирусом.