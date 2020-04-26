Песков анонсировал новое обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
Президент Владимир Путин на предстоящей неделе, вероятно, выступит с новым заявлением в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Когда именно может состояться выступление, он не уточнил.
Отвечая на вопрос об окончании в России режима самоизоляции, Песков отметил, что «выход из этой ситуации будет поэтапным», но эту «этапность» еще предстоит разработать.
В России, по данным на 26 апреля, выявлено более 80 000 больных коронавирусом, за неделю это число выросло почти в два раза (в прошлое воскресенье в стране было около 43 000 случаев COVID-19). За все время эпидемии в России умерли 747 пациентов с коронавирусом.
Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель и призвал людей оставаться по возможности дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Некоторые регионы по своему усмотрению объявили дополнительные меры борьбы с COVID-19, введя более жесткие правила самоизоляции.