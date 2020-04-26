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Песков анонсировал новое обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19

Ведомости

Президент Владимир Путин на предстоящей неделе, вероятно, выступит с новым заявлением в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Когда именно может состояться выступление, он не уточнил.

Отвечая на вопрос об окончании в России режима самоизоляции, Песков отметил, что «выход из этой ситуации будет поэтапным», но эту «этапность» еще предстоит разработать.

В России, по данным на 26 апреля, выявлено более 80 000 больных коронавирусом, за неделю это число выросло почти в два раза (в прошлое воскресенье в стране было около 43 000 случаев COVID-19). За все время эпидемии в России умерли 747 пациентов с коронавирусом.

Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель и призвал людей оставаться по возможности дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Некоторые регионы по своему усмотрению объявили дополнительные меры борьбы с COVID-19, введя более жесткие правила самоизоляции.

Ранее по теме: В России выявлено более 80 000 больных коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных