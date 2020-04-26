Песков анонсировал новое обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19

В России, по данным на 26 апреля, выявлено более 80 000 больных коронавирусом, за неделю это число выросло почти в два раза (в прошлое воскресенье в стране было около 43 000 случаев COVID-19). За все время эпидемии в России умерли 747 пациентов с коронавирусом.