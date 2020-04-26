В России выявлено более 80 000 больных коронавирусом

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (2971). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 576, в Нижегородской – на 153, в Санкт-Петербурге – на 151, в Мурманской области – на 105, в Дагестане – на 103, в Брянской области – на 78, в Краснодарском крае – на 73, в Татарстане – на 71, в Калужской области – на 70, в Алтайском крае – на 68, в Курской области – на 67. В Тульской и Астраханской областях по 66 новых больных COVID-19, в Ростовской области – 65, в Рязанской – 63, в Челябинской – 62, в Пермском крае – 61, в Свердловской и Новосибирской областях – по 58, в Тамбовской – 56, во Владимирской области и Мордовии – по 49, в Кировской области – 46, в Ямало-Ненецком автономном округе – 45, в Северной Осетии – 43, в Орловской, Ярославской, Ленинградской областях и Карачаево-Черкесии – по 42. Помимо этих регионов случаи коронавируса за сутки выявлены еще в 53, но там зафиксировано меньшее количество новых заболевших.