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В России выявлено более 80 000 больных коронавирусом

За сутки снова зафиксировано рекордное число новых пациентов с COVID-19
Дарья Коржова
Aleksandr Avilov / AP

За сутки зарегистрирован 6361 новый случай заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост больных COVID-19 для России. Общее число инфицированных выросло до 80 949. Почти у половины новых больных (45,9%) заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только в ходе тестирования.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (2971). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 576, в Нижегородской – на 153, в Санкт-Петербурге – на 151, в Мурманской области – на 105, в Дагестане – на 103, в Брянской области – на 78, в Краснодарском крае – на 73, в Татарстане – на 71, в Калужской области – на 70, в Алтайском крае – на 68, в Курской области – на 67. В Тульской и Астраханской областях по 66 новых больных COVID-19, в Ростовской области – 65, в Рязанской – 63, в Челябинской – 62, в Пермском крае – 61, в Свердловской и Новосибирской областях – по 58, в Тамбовской – 56, во Владимирской области и Мордовии – по 49, в Кировской области – 46, в Ямало-Ненецком автономном округе – 45, в Северной Осетии – 43, в Орловской, Ярославской, Ленинградской областях и Карачаево-Черкесии – по 42. Помимо этих регионов случаи коронавируса за сутки выявлены еще в 53, но там зафиксировано меньшее количество новых заболевших.

За сутки в России умерли 66 пациентов с COVID-19 (из них 38 – в Москве), всего за время эпидемии в России от коронавируса скончались 747 человек.

Выписаны за последние сутки 517 пациентов, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 6767.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (42 480), Московская область (9070) и Санкт-Петербург (3077). В первую десятку также входят Нижегородская область (1367), Мурманская (961), Дагестан (827), Краснодарский край (780), Ленинградская область (700), Ростовская (649) и Тульская (644). В России не осталось регионов, в которых бы не было случаев COVID-19.

В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 2,9 млн заболевших коронавирусом. Скончались более 203 000 человек. Россия с учетом новых больных занимает десятое место в мире по заболеваемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных