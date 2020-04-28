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Минздрав расширил список возможных лекарств для больных COVID-19

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Минздрав расширил список возможных препаратов для лечения коронавирусной инфекции у взрослых пациентов. В обновленных рекомендациях ведомство допускает использование 13 лекарственных средств, ранее их было девять.

В пятой версии методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 в списке возможных к назначению числились гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, лопинавир/ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b, рекомбинантный интерферон альфа и надпропарин кальция. В шестой версии рекомендаций в список также попали умифеновир, барицитиниб, сарилумаб, метилпреднизолон и дексаметазон. Надпропарин кальция Минздрав причислил к возможным к назначению антитромботическим препаратам для лечения коронавирусной инфекции, в этом перечне также указаны нефракционированный гепарин, далтепарин, эноксапарин натрия и фондапаринукс натрия.

На прошлой неделе управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) предупредило о побочных эффектах применения гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19. Специалисты предупредили, что лечиться ими можно только под контролем врачей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных