Минздрав расширил список возможных лекарств для больных COVID-19
Минздрав расширил список возможных препаратов для лечения коронавирусной инфекции у взрослых пациентов. В обновленных рекомендациях ведомство допускает использование 13 лекарственных средств, ранее их было девять.
В пятой версии методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 в списке возможных к назначению числились гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, лопинавир/ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b, рекомбинантный интерферон альфа и надпропарин кальция. В шестой версии рекомендаций в список также попали умифеновир, барицитиниб, сарилумаб, метилпреднизолон и дексаметазон. Надпропарин кальция Минздрав причислил к возможным к назначению антитромботическим препаратам для лечения коронавирусной инфекции, в этом перечне также указаны нефракционированный гепарин, далтепарин, эноксапарин натрия и фондапаринукс натрия.
На прошлой неделе управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) предупредило о побочных эффектах применения гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19. Специалисты предупредили, что лечиться ими можно только под контролем врачей.