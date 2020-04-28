Минздрав расширил список возможных лекарств для больных COVID-19

В пятой версии методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 в списке возможных к назначению числились гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, лопинавир/ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b, рекомбинантный интерферон альфа и надпропарин кальция. В шестой версии рекомендаций в список также попали умифеновир, барицитиниб, сарилумаб, метилпреднизолон и дексаметазон. Надпропарин кальция Минздрав причислил к возможным к назначению антитромботическим препаратам для лечения коронавирусной инфекции, в этом перечне также указаны нефракционированный гепарин, далтепарин, эноксапарин натрия и фондапаринукс натрия.