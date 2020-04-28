Минтруд допустил рост числа безработных до 6 млн человек из-за коронавируса

«Когда мы говорим о росте до 5-6 млн человек, о которых сейчас говорит ВШЭ, — это в принципе одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд просчитывал у себя»,- сказал министр (цитата по ТАСС). По его словам, ведомство следит за складывающимися на рынке тенденциями.