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Минтруд допустил рост числа безработных до 6 млн человек из-за коронавируса

Ведомости

«Когда мы говорим о росте до 5-6 млн человек, о которых сейчас говорит ВШЭ, — это в принципе одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд просчитывал у себя»,- сказал министр (цитата по ТАСС). По его словам, ведомство следит за складывающимися на рынке тенденциями.

По словам Котякова, число безработных в России достигло 950 000 человек. В апреле наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда, отметил он. Согласно подсчету по методике Международной организации труда, сейчас 3,7 млн россиян являются безработных, сказал министр.

В середине апреля Котяков заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что в России официально зарегистрировано 735 000 безработных. С начала года прирост составил 44 000 человек (6,36%). Годом ранее в центрах занятости безработными числились 813 000 человек, говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных