Более 180 000 россиян за неделю подали заявления о признании их безработными
С 9 апреля более 180 000 россиян подали электронные заявления о признании их безработными с помощью нового инструмента – государственного портала «Работа в России», сообщил министр труда Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным. Для подачи данных через портал необходимо заполнить заявление о признании безработным и резюме, отметил министр.
По его словам, в России официально зарегистрировано 735 000 безработных, с начала года их число выросло на 44 000 человек (на 6,36%). Годом ранее в центрах занятости безработными числились 813 000 человек, отметил министр.
Для объективной картины происходящего в сфере занятости Минтруд организовал ежедневный онлайн-мониторинг, рассказал Котяков. Данные мониторинга также представлены на портале «Работа в России», отметил он. Мониторинг позволяет оперативно узнавать о случаях перевода россиян в режим неполной занятости или на удаленную работу, о планах компаний по сокращению работников. Сейчас к сервису подключены почти 100 000 юрлиц, в штате которых свыше 12 млн россиян – более 20% всех работающих в России, добавил Котяков.
В свою очередь Путин поручил Котякову внимательно следить за соблюдением трудовых прав сотрудников, переведенных на режим удаленной работы.
На прошлой неделе Путин объявил о новой мере поддержки населения в связи с коронавирусом. Каждый гражданин, потерявший работу после 1 марта и обратившийся в службу занятости, получит три пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб.