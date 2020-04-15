Более 180 000 россиян за неделю подали заявления о признании их безработными

Для объективной картины происходящего в сфере занятости Минтруд организовал ежедневный онлайн-мониторинг, рассказал Котяков. Данные мониторинга также представлены на портале «Работа в России», отметил он. Мониторинг позволяет оперативно узнавать о случаях перевода россиян в режим неполной занятости или на удаленную работу, о планах компаний по сокращению работников. Сейчас к сервису подключены почти 100 000 юрлиц, в штате которых свыше 12 млн россиян – более 20% всех работающих в России, добавил Котяков.