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Более 180 000 россиян за неделю подали заявления о признании их безработными

Ведомости

С 9 апреля более 180 000 россиян подали электронные заявления о признании их безработными с помощью нового инструмента – государственного портала «Работа в России», сообщил министр труда Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным. Для подачи данных через портал необходимо заполнить заявление о признании безработным и резюме, отметил министр.

По его словам, в России официально зарегистрировано 735 000 безработных, с начала года их число выросло на 44 000 человек (на 6,36%). Годом ранее в центрах занятости безработными числились 813 000 человек, отметил министр.

Для объективной картины происходящего в сфере занятости Минтруд организовал ежедневный онлайн-мониторинг, рассказал Котяков. Данные мониторинга также представлены на портале «Работа в России», отметил он. Мониторинг позволяет оперативно узнавать о случаях перевода россиян в режим неполной занятости или на удаленную работу, о планах компаний по сокращению работников. Сейчас к сервису подключены почти 100 000 юрлиц, в штате которых свыше 12 млн россиян – более 20% всех работающих в России, добавил Котяков.

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В свою очередь Путин поручил Котякову внимательно следить за соблюдением трудовых прав сотрудников, переведенных на режим удаленной работы.

На прошлой неделе Путин объявил о новой мере поддержки населения в связи с коронавирусом. Каждый гражданин, потерявший работу после 1 марта и обратившийся в службу занятости, получит три пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных