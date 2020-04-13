Кого государство поддержит в кризис

Пока в списке, утвержденном в начале апреля, 646 компаний. Но уже к пятнице правительство составит полностью новый перечень компаний, исходя из новых критериев. Их предоставляли отраслевые министерства, говорили «Ведомостям» два федеральных чиновника. По сравнению с прошлым перечнем критерии стали более точечными, учитывающими специфику разных отраслей, пояснил представитель Минэкономразвития. Например, букмекерская компания «Фонбет», которая попала в список системообразующих в марте, в новый список не вошла, говорил Решетников.