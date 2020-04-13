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Кого государство поддержит в кризис

Приоритет отдан крупнейшим компаниям
Ольга Адамчук Екатерина Бурлакова
Максим Стулов / Ведомости

Правительство утвердило новые критерии отбора компаний в список системообразующих организаций. «Ведомости» ознакомились с копией, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник. Критерии были утверждены правительственной комиссией 10 апреля, говорил министр экономического развития Максим Решетников.

Пока в списке, утвержденном в начале апреля, 646 компаний. Но уже к пятнице правительство составит полностью новый перечень компаний, исходя из новых критериев. Их предоставляли отраслевые министерства, говорили «Ведомостям» два федеральных чиновника. По сравнению с прошлым перечнем критерии стали более точечными, учитывающими специфику разных отраслей, пояснил представитель Минэкономразвития. Например, букмекерская компания «Фонбет», которая попала в список системообразующих в марте, в новый список не вошла, говорил Решетников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных