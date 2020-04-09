Правительство пересмотрит список системообразующих предприятий

После публикации действующий список вызвал много вопросов у участников рынка – в него вошли, например, компании «Макдональдс» и «Бургер рус», а также букмекерская компания ООО «Ф.О.Н». Кроме этого в списке оказались крупнейшие строители, металлурги, авиакомпании и др.