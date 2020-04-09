Правительство пересмотрит список системообразующих предприятий
Правительство подготовит новый список системообразующих предприятий. Действующий перечень из 646 системообразующих компаний был утвержден 20 марта, однако в ближайшее время он потеряет актуальность.
Минэкономразвития работает над обновлением критериев для включения предприятий в список вместе с другими ведомствами, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Критерии, по которым будет производиться отбор компаний в список системообразующих предприятий, должны быть рассмотрены на комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в пятницу, 10 апреля.
После публикации действующий список вызвал много вопросов у участников рынка – в него вошли, например, компании «Макдональдс» и «Бургер рус», а также букмекерская компания ООО «Ф.О.Н». Кроме этого в списке оказались крупнейшие строители, металлурги, авиакомпании и др.
Действующий перечень системообразующих предприятий составлялся на основании утвержденных еще в 2015 г. параметров – годовая выручка, размер налоговых отчислений за три года и численность персонала по данным ФНС, сказал представитель Минэкономразвития.
Планируется, что новые критерии будут основаны в том числе на отраслевой специфике, сообщил представитель Минэкономразвития. Будут заданы конкретные параметры, определяющие значимость того или иного предприятия для отрасли.