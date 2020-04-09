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Правительство пересмотрит список системообразующих предприятий

Ведомости

Правительство подготовит новый список системообразующих предприятий. Действующий перечень из 646 системообразующих компаний был утвержден 20 марта, однако в ближайшее время он потеряет актуальность.

Минэкономразвития работает над обновлением критериев для включения предприятий в список вместе с другими ведомствами, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Критерии, по которым будет производиться отбор компаний в список системообразующих предприятий, должны быть рассмотрены на комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в пятницу, 10 апреля.

После публикации действующий список вызвал много вопросов  у участников рынка – в него вошли, например, компании «Макдональдс» и «Бургер рус», а также букмекерская компания ООО «Ф.О.Н». Кроме этого в списке оказались крупнейшие строители, металлурги, авиакомпании и др.

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Действующий перечень системообразующих предприятий составлялся на основании утвержденных еще в 2015 г. параметров – годовая  выручка, размер налоговых отчислений за три года и численность персонала по данным ФНС, сказал представитель Минэкономразвития.

Планируется, что новые критерии будут основаны в том числе на отраслевой специфике, сообщил представитель Минэкономразвития. Будут заданы конкретные параметры, определяющие значимость того или иного предприятия для отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных