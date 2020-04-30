В России стали меньше осуждать за мелкие взятки

В 2019 г. в России впервые осудили больше людей за дачу крупных взяток, чем мелких, пишет РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде. После того как в 2016 г. в Уголовном кодексе появилась статья о мелком взяточничестве (до 10 000 руб.), число осужденных по статьям о даче и получении взяток резко сократилось, но в прошлом году тенденция прервалась.