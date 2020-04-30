В России стали меньше осуждать за мелкие взятки
В 2019 г. в России впервые осудили больше людей за дачу крупных взяток, чем мелких, пишет РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде. После того как в 2016 г. в Уголовном кодексе появилась статья о мелком взяточничестве (до 10 000 руб.), число осужденных по статьям о даче и получении взяток резко сократилось, но в прошлом году тенденция прервалась.
Всего в прошлом году по коррупционным составам осудили почти 5300 человек. Более половины из них (2842) — за дачу и получение крупных взяток, за мелкое взяточничество было всего 1884 приговора. В 2018 г. осужденных за взятки до 10 000 руб., наоборот, было больше — 2749 приговоров против 2451 осужденного за существенные суммы.
В прошлом году почти половина взяток, за которые вынесли приговоры, превышали 150 000 руб., следует из статистики судебного департамента. Более 40% осужденных за получение крупных взяток оказались сотрудниками правоохранительных органов, а 37% — госслужащими. Приговоры за дачу взяток суммой больше 10 000 руб. чаще всего выносили в 2019 г. безработным (42% осужденных).
Никому не интересно стало брать или выявлять мелкие взятки, пояснил РБК руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. Замдиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов отметил, что мелкое взяточничество не представляет большого интереса для правоохранителей с точки зрения отчетности. Скорее, такие преступления выявляются как сопутствующие, рассказал он.