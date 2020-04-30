Открытие главного храма Вооруженных сил перенесено из-за коронавируса

Главный храм Вооруженных сил России планировали открыть к 75-летию победы в Великой отечественной войне, его сдача была запланирована на 6 мая. Как сообщало Минобороны, храм спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его высота вместе с крестом составит 95 м, а площадь помещения – 1976 кв. м (на 6000 человек).