Открытие главного храма Вооруженных сил перенесено из-за коронавируса
Открытие главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» отложено на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС представитель Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).
По его словам, решение о том, когда состоится открытие пока не принято, но это будет только после окончания пандемии и отмены карантинных мер.
Главный храм Вооруженных сил России планировали открыть к 75-летию победы в Великой отечественной войне, его сдача была запланирована на 6 мая. Как сообщало Минобороны, храм спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его высота вместе с крестом составит 95 м, а площадь помещения – 1976 кв. м (на 6000 человек).