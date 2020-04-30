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Открытие главного храма Вооруженных сил перенесено из-за коронавируса

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Открытие главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» отложено на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС представитель Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

По его словам, решение о том, когда состоится открытие пока не принято, но это будет только после окончания пандемии и отмены карантинных мер.

Главный храм Вооруженных сил России планировали открыть к 75-летию победы в Великой отечественной войне, его сдача была запланирована на 6 мая. Как сообщало Минобороны, храм спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его высота вместе с крестом составит 95 м, а площадь помещения – 1976 кв. м (на 6000 человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных