Росгвардия сообщила о 339 случаях заражения коронавирусом среди личного состава

По информации ведомства, 35 заразившихся уже выздоровели. После лечения проведенные им два тестирования показали отрицательные результаты на COVID-19. Всего лечение в стационаре проходят 103 человека, из них 41 — в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения, 62 — в подведомственных Росгвардии организациях, остальные находятся на домашнем лечении.