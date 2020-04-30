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Росгвардия сообщила о 339 случаях заражения коронавирусом среди личного состава

Ведомости

В Росгвардии выявлено 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди личного состава, говорится в сообщении ведомства. Тяжелых случаев течения заболевания нет, отметили в Росгвардии.

По информации ведомства, 35 заразившихся уже выздоровели. После лечения проведенные им два тестирования показали отрицательные результаты на COVID-19. Всего лечение в стационаре проходят 103 человека, из них 41 — в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения, 62 — в подведомственных Росгвардии организациях, остальные находятся на домашнем лечении.

Минобороны 26 апреля сообщило, что общее число зараженных COVID-19 в подведомственных ему структурах превышает 1000 человек — 874 случая выявлено у военнослужащих. Также вирус обнаружен и у 192 преподавателей и воспитанников Суворовских и Нахимовских училищ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных