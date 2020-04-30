Росгвардия сообщила о 339 случаях заражения коронавирусом среди личного состава
В Росгвардии выявлено 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди личного состава, говорится в сообщении ведомства. Тяжелых случаев течения заболевания нет, отметили в Росгвардии.
По информации ведомства, 35 заразившихся уже выздоровели. После лечения проведенные им два тестирования показали отрицательные результаты на COVID-19. Всего лечение в стационаре проходят 103 человека, из них 41 — в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения, 62 — в подведомственных Росгвардии организациях, остальные находятся на домашнем лечении.
Минобороны 26 апреля сообщило, что общее число зараженных COVID-19 в подведомственных ему структурах превышает 1000 человек — 874 случая выявлено у военнослужащих. Также вирус обнаружен и у 192 преподавателей и воспитанников Суворовских и Нахимовских училищ.