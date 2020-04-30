Власти Кубани рассчитывают открыть курортный сезон в регионе 1 июня
Власти Краснодарского края рассчитывают открыть курортный сезон в регионе с 1 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24». «Я считаю, мы достаточно чистенько выходим из ситуации, когда она была непонятной», – сказал он.
По словам Кондратьева, сейчас ситуация в экономике региона непростая, но не критическая. «Но проблема будет нарастать, если здравницы и отели не откроются 1 июня», – констатировал губернатор. Если курортный сезон откроется вовремя, ситуацию в экономике удастся поправить, считает он.
В России, по данным на 30 апреля, было выявлено более 106 000 больных коронавирусом, 1073 пациента с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 53 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом приближается к 3,2 млн, умерли почти 228 000 человек.
Краснодарский край занимает седьмое место в России по заболеваемости COVID-19. Там выявлено более тысячи инфицированных, за последние сутки эта цифра выросла на 66. Умерли 20 человек.