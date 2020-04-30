Власти Кубани рассчитывают открыть курортный сезон в регионе 1 июня

В России, по данным на 30 апреля, было выявлено более 106 000 больных коронавирусом, 1073 пациента с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 53 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом приближается к 3,2 млн, умерли почти 228 000 человек.