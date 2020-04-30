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Власти Кубани рассчитывают открыть курортный сезон в регионе 1 июня

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Власти Краснодарского края рассчитывают открыть курортный сезон в регионе с 1 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24». «Я считаю, мы достаточно чистенько выходим из ситуации, когда она была непонятной», – сказал он.

По словам Кондратьева, сейчас ситуация в экономике региона непростая, но не критическая. «Но проблема будет нарастать, если здравницы и отели не откроются 1 июня», – констатировал губернатор. Если курортный сезон откроется вовремя, ситуацию в экономике удастся поправить, считает он.

В России, по данным на 30 апреля, было выявлено более 106 000 больных коронавирусом, 1073 пациента с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 53 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом приближается к 3,2 млн, умерли почти 228 000 человек.

Краснодарский край занимает седьмое место в России по заболеваемости COVID-19. Там выявлено более тысячи инфицированных, за последние сутки эта цифра выросла на 66. Умерли 20 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных