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Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. «Складывается благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог и дальше нас ждет спад заболеваемости», — сказал столичный градоначальник. По его словам, не все москвичи понимают, почему важно соблюдать режим самоизоляции, а также жесткость мер. «Непонимание порождает некое сопротивление этим мерам», — добавил он.

Собянин отметил, что еще недавно в Москве на больничных койках было около 10 000 человек, сейчас — уже 17 000 пациентов. «И это тяжёлые и средне-тяжёлые больные», — сказал он. Более половины заболевших «на всех койках в Москве — это COVID-19», добавил мэр. И если раньше от вируса умирали один — два — три человека, то сейчас счет идет на десятки — 40 — 50 — 70 человек, уточнил он. Прирост 60-70% больных происходит по пневмонии, бронхиту, пояснил Собянин. «Представьте, мы еще 10 000 за неделю прирастим, у нас весь объем больничный будет работать», — сказал он. По словам мэра, Москва не на середине пути, «мы прошли только четверть».

По последним данным оперативного штаба, в Москве общее число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 53 700 человек, из них 611 умерли. Выздоровели 5135 человек. За последние сутки в столице прирост новых случаев заражения вирусом составил более 3000.

Ранее по теме: В России выявили за сутки более 7000 случаев заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных