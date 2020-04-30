Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Собянин отметил, что еще недавно в Москве на больничных койках было около 10 000 человек, сейчас — уже 17 000 пациентов. «И это тяжёлые и средне-тяжёлые больные», — сказал он. Более половины заболевших «на всех койках в Москве — это COVID-19», добавил мэр. И если раньше от вируса умирали один — два — три человека, то сейчас счет идет на десятки — 40 — 50 — 70 человек, уточнил он. Прирост 60-70% больных происходит по пневмонии, бронхиту, пояснил Собянин. «Представьте, мы еще 10 000 за неделю прирастим, у нас весь объем больничный будет работать», — сказал он. По словам мэра, Москва не на середине пути, «мы прошли только четверть».