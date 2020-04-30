Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. «Складывается благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог и дальше нас ждет спад заболеваемости», — сказал столичный градоначальник. По его словам, не все москвичи понимают, почему важно соблюдать режим самоизоляции, а также жесткость мер. «Непонимание порождает некое сопротивление этим мерам», — добавил он.
Собянин отметил, что еще недавно в Москве на больничных койках было около 10 000 человек, сейчас — уже 17 000 пациентов. «И это тяжёлые и средне-тяжёлые больные», — сказал он. Более половины заболевших «на всех койках в Москве — это COVID-19», добавил мэр. И если раньше от вируса умирали один — два — три человека, то сейчас счет идет на десятки — 40 — 50 — 70 человек, уточнил он. Прирост 60-70% больных происходит по пневмонии, бронхиту, пояснил Собянин. «Представьте, мы еще 10 000 за неделю прирастим, у нас весь объем больничный будет работать», — сказал он. По словам мэра, Москва не на середине пути, «мы прошли только четверть».
По последним данным оперативного штаба, в Москве общее число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 53 700 человек, из них 611 умерли. Выздоровели 5135 человек. За последние сутки в столице прирост новых случаев заражения вирусом составил более 3000.