В России выявили за сутки более 7000 случаев заражения коронавирусом

Помимо Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Московской области — 793 инфицированных, всего в регионе коронавирус обнаружен у 11 710 жителей. На третьем месте по числу новых случаев – Санкт-Петербург, там коронавирус нашли у 336 человек за сутки и у 4062 жителей за весь период. В пятерку лидеров среди регионов по выявленным случаям заражения коронавирусом также входят Нижегородская область, где число заболевших выросло за сутки на 150 до 1944 человек, и Дагестан: в республике COVID-19 обнаружили у 158 жителей за сутки, всего заболевших 1389 человек.