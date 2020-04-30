В России выявили за сутки более 7000 случаев заражения коронавирусом

В России выявили за сутки более 7000 случаев заражения коронавирусомОбщее число заболевших превысило 100 000 человек, умерло более 1000
В России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом за последние сутки в 85 регионах, говорится на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Это рекордное для России число новых случаев заражения коронавирусом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 апреля, когда оперштаб отчитался о 6411 выявленных случаях заражения за сутки. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболело уже 106 498 человек.
Умер за последние сутки 101 пациент с коронавирусом, общее число жертв выросло до 1073 человек. Вылечилось от коронавируса 1333 человека за сутки, с начала эпидемии — 11 619 человек.
Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 3093 жителей столицы. Рост заболеваемости в столице снова ускорился — накануне оперштаб сообщал о 2220 новых случаях заражения коронавирусом и был зафиксирован минимальный с начала эпидемии суточный прирост зараженных 4,6%. Сегодня он составил 6,1% по Москве (7,1% по России).
Умерло в столице с начала эпидемии 611 пациентов с коронавирусом (плюс 65 за сутки). Выздоровело 5135 человек, за минувшие сутки вылечилось 525 горожан, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Помимо Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Московской области — 793 инфицированных, всего в регионе коронавирус обнаружен у 11 710 жителей. На третьем месте по числу новых случаев – Санкт-Петербург, там коронавирус нашли у 336 человек за сутки и у 4062 жителей за весь период. В пятерку лидеров среди регионов по выявленным случаям заражения коронавирусом также входят Нижегородская область, где число заболевших выросло за сутки на 150 до 1944 человек, и Дагестан: в республике COVID-19 обнаружили у 158 жителей за сутки, всего заболевших 1389 человек.
В топ-10 регионов по общему числу заразившихся коронавирусом жителей, по данным оперштаба на 30 апреля, также входят Мурманская область (1227 заразившихся, плюс 101 за сутки), Краснодарский край (1017/66), Тульская (965/92), Ростовская (943/79) и Брянская (901/118) области.
Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. В первую пятерку стран по заболеваемости COVID-19 входят Соединенные Штаты (более 1 млн подтвержденных случаев заражения), Испания (почти 237 000), Италия (около 203 600), Франция и Германия (более 166 000 случаев в каждой). Россию также опережают по числу выявленных случаев Великобритания, где насчитывается 166 441 заболевший, и Турция с 117 589 подтвержденными случаями заражения.
Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразилось уже почти 3,2 млн человек, более 973 000 из них выздоровели, а почти 228 000 инфицированных скончались. По числу жертв COVID-19 также лидируют США, там умерла почти 61 000 пациентов с коронавирусом. Более чем в два раза меньше умерших в Италии — там скончалось 27 682 инфицированных. На третье место по числу летальных исходов вышла Великобритания, обогнав Испанию и Францию за последние сутки. В Соединенном Королевстве умерло 26 000 заразившихся коронавирусом, в Испании — 24 275 человек, во Франции — 24 087 жителей.