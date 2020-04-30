В Москве за сутки умерли 47 больных с коронавирусом

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у него «складывается благодушное ощущение», что город вышел на порог заболеваемости COVID-19. При этом он отметил, что «мы прошли только четверть» пути к окончанию эпидемии, и добавил, что более половины всех госпитализированных в Москве — это больные COVID-19.