В Москве за сутки умерли 47 больных с коронавирусом
Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве достигло 658 человек, за сутки скончались еще 47 больных, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У каждого из них была диагностирована пневмония.
Коронавирус в Москве к утру 30 апреля был обнаружен у 53 739 человек, 47 993 из них продолжали лечение, сообщал федеральный оперативный штаб. Всего в России выявлено более 106 000 случаев заражения коронавирусом, число летальных случаев превысило 1000. За сутки к 30 апреля врачи поставили диагноз COVID-19 7099 больным — это рекордный прирост в стране за сутки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у него «складывается благодушное ощущение», что город вышел на порог заболеваемости COVID-19. При этом он отметил, что «мы прошли только четверть» пути к окончанию эпидемии, и добавил, что более половины всех госпитализированных в Москве — это больные COVID-19.