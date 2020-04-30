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В Москве за сутки умерли 47 больных с коронавирусом

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Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве достигло 658 человек, за сутки скончались еще 47 больных, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У каждого из них была диагностирована пневмония.

Коронавирус в Москве к утру 30 апреля был обнаружен у 53 739 человек, 47 993 из них продолжали лечение, сообщал федеральный оперативный штаб. Всего в России выявлено более 106 000 случаев заражения коронавирусом, число летальных случаев превысило 1000. За сутки к 30 апреля врачи поставили диагноз COVID-19 7099 больным — это рекордный прирост в стране за сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у него «складывается благодушное ощущение», что город вышел на порог заболеваемости COVID-19. При этом он отметил, что «мы прошли только четверть» пути к окончанию эпидемии, и добавил, что более половины всех госпитализированных в Москве — это больные COVID-19.

Ранее по теме: Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных