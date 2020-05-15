Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр предположил, что даже после снятия всех ограничений и одобрения вакцин, абсолютно свободной системы общения уже не будет.
Лавров также прокомментировал сообщения в социальных сетях, что власти якобы могут ввести выездные визы для контроля своих граждан за рубежом. По словам Лаврова, он не слышал о таких планах. «Не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право. Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода», — отметил министр.
Ранее Лавров уже говорил, что власти не обсуждают введения виз для выезда из страны после победы над коронавирусом. Запретов на выезд «в принципе быть не может», так как право на свободу передвижения закреплено в Конституции, подчеркивал министр на брифинге МИДа.
С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные.