Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Лавров также прокомментировал сообщения в социальных сетях, что власти якобы могут ввести выездные визы для контроля своих граждан за рубежом. По словам Лаврова, он не слышал о таких планах. «Не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право. Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода», — отметил министр.