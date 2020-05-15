Каким может быть туристический сезон в этом году

Каким может быть туристический сезон в этом годуВласти действуют осторожно, а отели и места отдыха адаптируются к новой реальности
Многие страны начинают смягчать ограничения, принятые для борьбы с распространением нового коронавируса. Это хорошие новости для туристического сектора, сильно пострадавшего от закрытия границ и карантина. Однако власти не спешат снимать все ограничения, опасаясь новой волны пандемии. Поэтому отелям, паркам развлечений, казино, достопримечательностям и другим местам отдыха приходится приспосабливаться.
Трудное лето
Пандемия заставила Евросоюз временно отказаться от одного из основополагающих принципов – свободного перемещения людей внутри блока. Но скоро ситуация может наладиться.
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