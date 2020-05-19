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Власти Москвы объяснили The New York Times рост смертности в городе

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The New York Times при подготовке статьи о числе умерших от коронавируса в Москве не учитывает позицию московских властей, заявил руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун. NYT опубликовала заявление руководителя в разделе писем в редакцию. Хрипун отметил, что даже если бы рост смертей в апреле 2020 г. был полностью связаны с коронавирусом, «смертность в Москве все равно была бы ниже смертности в Лондоне и Нью-Йорке».

Статья NYT «Загадка коронавируса раскрыта: еще 1700 смертей в Москве» вышла 11 мая, после того как Москва предоставила статистику об общем числе погибших в городе. Автор сравнил данные апреля 2020 г., по которым в городе умерли 11 846 человек, со средним значением по тому же месяцу за пять лет. Храпов же в письме NYT сравнил их с данными последних двух лет по отдельности. «Хотя это число увеличилось на 1841 по сравнению с апрелем 2019 г., рост по сравнению с тем же месяцем 2018 г. составил лишь 985», — сказал он. Храпов связал прирост с ОРВИ, которые усиливают сопутствующие заболевания. Рост смертности «естественным образом» связан с ростом ОРВИ, отметил он.

Публикации NYT и Financial Times (FT) о смертности от коронавируса в России стали предметом дипломатических разбирательств. 13 мая Министерство иностранных дел призвало обе газеты опровергнуть свои статьи. NYT настояла на достоверности материалов, основанных на официальных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных