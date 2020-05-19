Власти Москвы объяснили The New York Times рост смертности в городе

Статья NYT «Загадка коронавируса раскрыта: еще 1700 смертей в Москве» вышла 11 мая, после того как Москва предоставила статистику об общем числе погибших в городе. Автор сравнил данные апреля 2020 г., по которым в городе умерли 11 846 человек, со средним значением по тому же месяцу за пять лет. Храпов же в письме NYT сравнил их с данными последних двух лет по отдельности. «Хотя это число увеличилось на 1841 по сравнению с апрелем 2019 г., рост по сравнению с тем же месяцем 2018 г. составил лишь 985», — сказал он. Храпов связал прирост с ОРВИ, которые усиливают сопутствующие заболевания. Рост смертности «естественным образом» связан с ростом ОРВИ, отметил он.