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Испания отменит карантин для туристов с 1 июля

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С 1 июля Испания отменит обязательную двухнедельную самоизоляцию для иностранных туристов, передает Reuters сообщение правительства. «Худшее уже позади», – написала министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя в Twitter и отметила, что в июне страна будет снимать и другие карантинные меры.

Испания стала очередной туристической страной Европы, которая объявила об ослаблении ограничений для зарубежных туристов. Кипр с 9 июня позволит иностранцам, прошедшим тест на коронавирус, прилетать на остров. Греция с 15 июня возобновит авиасообщение Афин с другими странами, с 1 июля аэропорты других туристических городов также начнут принимать международные рейсы. Запреты в Греции и на Кипре будут сниматься постепенно: на первых этапах разрешат перелеты только из стран, благополучных по коронавирусу.

К 25 мая в Испании было зафиксировано 235 772 случая заражения коронавирусом, сообщает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). От коронавируса в стране умерли 28 752 человека, 70 из них – за минувшие сутки. Испания – вторая в Европе и пятая в мире страна по числу заболевших, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В феврале Испания наряду с Италией была одной из стран с наиболее резким ростом уровня заболеваемости COVID-19 в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных