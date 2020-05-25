Испания отменит карантин для туристов с 1 июля
С 1 июля Испания отменит обязательную двухнедельную самоизоляцию для иностранных туристов, передает Reuters сообщение правительства. «Худшее уже позади», – написала министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя в Twitter и отметила, что в июне страна будет снимать и другие карантинные меры.
Испания стала очередной туристической страной Европы, которая объявила об ослаблении ограничений для зарубежных туристов. Кипр с 9 июня позволит иностранцам, прошедшим тест на коронавирус, прилетать на остров. Греция с 15 июня возобновит авиасообщение Афин с другими странами, с 1 июля аэропорты других туристических городов также начнут принимать международные рейсы. Запреты в Греции и на Кипре будут сниматься постепенно: на первых этапах разрешат перелеты только из стран, благополучных по коронавирусу.
К 25 мая в Испании было зафиксировано 235 772 случая заражения коронавирусом, сообщает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). От коронавируса в стране умерли 28 752 человека, 70 из них – за минувшие сутки. Испания – вторая в Европе и пятая в мире страна по числу заболевших, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В феврале Испания наряду с Италией была одной из стран с наиболее резким ростом уровня заболеваемости COVID-19 в Европе.