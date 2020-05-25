Испания отменит карантин для туристов с 1 июля

К 25 мая в Испании было зафиксировано 235 772 случая заражения коронавирусом, сообщает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). От коронавируса в стране умерли 28 752 человека, 70 из них – за минувшие сутки. Испания – вторая в Европе и пятая в мире страна по числу заболевших, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В феврале Испания наряду с Италией была одной из стран с наиболее резким ростом уровня заболеваемости COVID-19 в Европе.