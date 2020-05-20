Греция откроет авиасообщение для туристов с 15 июня

Афины откроют авиасообщение для международных туристических рейсов с 15 июня, рейсы в другие туристические города Греции возобновятся с 1 июля, передает Bloomberg заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Рейсы будут осуществляться со странами с низким уровнем инфицированности коронавирусом, при этом власти не уточнили, о каких конкретных странах идет речь. С 25 мая в стране будут открыты рестораны, также жители смогут свободно перемещаться между островами.