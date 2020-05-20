Греция откроет авиасообщение для туристов с 15 июня
Афины откроют авиасообщение для международных туристических рейсов с 15 июня, рейсы в другие туристические города Греции возобновятся с 1 июля, передает Bloomberg заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Рейсы будут осуществляться со странами с низким уровнем инфицированности коронавирусом, при этом власти не уточнили, о каких конкретных странах идет речь. С 25 мая в стране будут открыты рестораны, также жители смогут свободно перемещаться между островами.
Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил, что с 1 июля страна ослабит ограничения на пересечение границы с Грецией. Страны договорились, что граждане Болгарии смогут прибывать в Грецию без необходимости оставаться на 14-дневный карантин, если те путешествуют по деловым, семейным или гуманитарным причиная.
Об ограниченном возобновлении туризма ранее заявлял министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Первые путевки в Турцию будут разрешены по направлению медицинского туризма, сейчас Турция готовится открыть сезон для прибывающих из 31 страны, передает Reuters.