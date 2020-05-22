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Кипр не будет пускать туристов из России после открытия аэропортов

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С 9 июня Кипр ослабит ограничения на международные авиарейсы, однако Россия и Великобритания – страны с крупнейшим туристическим потоком на остров – не вошли в первоначальный список разрешенных, сообщает AFP. О возобновлении авиасообщения заявил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос.

Первыми прилететь на Кипр смогут туристы из 19 европейских стран, в их числе – Греция, Германия, Мальта, Швейцария и Польша. С 9 по 19 июля все прибывающие на Кипр должны в течение 72 часов до прибытия пройти тест на коронавирус. С 20 числа требование сохранится только для туристов из Швейцарии, Польши, Румынии, Хорватии, Эстонии и Чехии, уточняет кипрское деловое издание Financial Mirror. Граждане Кипра смогут пройти тест на коронавирус по прибытии, однако им нужно будет самоизолироваться до получения результатов.

Кипр закрыл авиасообщение с другими странами 21 марта из-за распространения коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, на Кипре зафиксировано 923 случая заражения. При этом на протяжении последних недель число новых суточных случаев исчислялось единицами, отмечает AFP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных