Кипр не будет пускать туристов из России после открытия аэропортов

Первыми прилететь на Кипр смогут туристы из 19 европейских стран, в их числе – Греция, Германия, Мальта, Швейцария и Польша. С 9 по 19 июля все прибывающие на Кипр должны в течение 72 часов до прибытия пройти тест на коронавирус. С 20 числа требование сохранится только для туристов из Швейцарии, Польши, Румынии, Хорватии, Эстонии и Чехии, уточняет кипрское деловое издание Financial Mirror. Граждане Кипра смогут пройти тест на коронавирус по прибытии, однако им нужно будет самоизолироваться до получения результатов.