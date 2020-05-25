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Заразившегося коронавирусом Леонида Федуна выписали из больницы

Ведомости

Вице-президента «Лукойла», владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна выписали из больницы, дальнейшее лечение он будет продолжать дома. Об этом сам топ-менеджер рассказал ТАСС. «Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома», – уточнил он. По его словам, для полного выздоровления может потребоваться еще несколько недель. Федун пообещал попробовать приступить к работе удаленно.

О госпитализации 64-летнего Федуна 7 мая сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Бизнесмен, состояние которого Forbes оценивает в $6,3 млрд, владеет 32,7% акций «Спартака» и является президентом клуба. С 1994 г. он занимает должность вице-президента «Лукойла». Федун является вторым крупнейшим акционером нефтяной компании после Вагита Алекперова. Он владеет около 10% акций «Лукойла».

В апреле Федун перечислил 10 млн руб. на борьбу с коронавирусом Институту хирургии им. Вишневского. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных