Заразившегося коронавирусом Леонида Федуна выписали из больницы

Вице-президента «Лукойла», владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна выписали из больницы, дальнейшее лечение он будет продолжать дома. Об этом сам топ-менеджер рассказал ТАСС. «Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома», – уточнил он. По его словам, для полного выздоровления может потребоваться еще несколько недель. Федун пообещал попробовать приступить к работе удаленно.