Заразившегося коронавирусом Леонида Федуна выписали из больницы
Вице-президента «Лукойла», владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна выписали из больницы, дальнейшее лечение он будет продолжать дома. Об этом сам топ-менеджер рассказал ТАСС. «Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома», – уточнил он. По его словам, для полного выздоровления может потребоваться еще несколько недель. Федун пообещал попробовать приступить к работе удаленно.
О госпитализации 64-летнего Федуна 7 мая сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Бизнесмен, состояние которого Forbes оценивает в $6,3 млрд, владеет 32,7% акций «Спартака» и является президентом клуба. С 1994 г. он занимает должность вице-президента «Лукойла». Федун является вторым крупнейшим акционером нефтяной компании после Вагита Алекперова. Он владеет около 10% акций «Лукойла».
В апреле Федун перечислил 10 млн руб. на борьбу с коронавирусом Институту хирургии им. Вишневского.