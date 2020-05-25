Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. По его словам, полноценные ЕГЭ по географии, литературе и информатике будут проходить 3 июля. Кравцов отметил важность соблюдения сроков приемной кампании.
По его словам, сроки ЕГЭ для «второй волны» поступающих уже определены. Экзамены для них будут проведены 3, 5, 7 и 8 августа, добавил он.
Сроки проведения ЕГЭ утверждались с учетом эпидемиологической ситуации, проведения подготовительных работ и проверки информационных систем, например системы видеонаблюдения, пояснил министр.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только поступающие в вузы. Остальные получат аттестаты без сдачи экзаменов. 21 мая Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам.