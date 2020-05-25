ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. Испытания не будут проводиться до тех пор, пока совет по безопасности химической продукции не проанализирует сведения о препарате, сказал он. Пауза в испытаниях коснется только гидроксихлорохина, другие проекты ВОЗ по поиску средства от COVID-19 будут реализовываться и дальше.