ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. Испытания не будут проводиться до тех пор, пока совет по безопасности химической продукции не проанализирует сведения о препарате, сказал он. Пауза в испытаниях коснется только гидроксихлорохина, другие проекты ВОЗ по поиску средства от COVID-19 будут реализовываться и дальше.
Ранее об опасности самостоятельного приема препарата заявило управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) – гидроксихлорохин может вызывать аритмию, тахикардию и осложнения, приводящие к смерти.
На прошлой неделе медицинский журнал Lancet опубликовал новое исследование об эффективности гидроксихлорохина: его авторы утверждают, что у 15 000 больных COVID-19, принимавших препарат, риск смерти был выше, чем у тех, кто лечился без него. После этого исследователи клиники Института Раймона Пуанкаре во Франции отозвали с публикации свою работу, посвященную лечению COVID-19 противомалярийными препаратами, сообщает Bloomberg.
Гидроксихлорохин предназначен для лечения малярии, однако ученые изучают его потенциал для лечения COVID-19. Клинические испытания проходят с марта в США, Великобритании, Испании и других странах, российский Минздрав также рекомендовал использовать гидроксихлорохин в лечении больных с коронавирусом.