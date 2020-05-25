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ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. Испытания не будут проводиться до тех пор, пока совет по безопасности химической продукции не проанализирует сведения о препарате, сказал он. Пауза в испытаниях коснется только гидроксихлорохина, другие проекты ВОЗ по поиску средства от COVID-19 будут реализовываться и дальше.

Ранее об опасности самостоятельного приема препарата заявило управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) – гидроксихлорохин может вызывать аритмию, тахикардию и осложнения, приводящие к смерти.

На прошлой неделе медицинский журнал Lancet опубликовал новое исследование об эффективности гидроксихлорохина: его авторы утверждают, что у 15 000 больных COVID-19, принимавших препарат, риск смерти был выше, чем у тех, кто лечился без него. После этого исследователи клиники Института Раймона Пуанкаре во Франции отозвали с публикации свою работу, посвященную лечению COVID-19 противомалярийными препаратами, сообщает Bloomberg.

Ранее по теме: Трамп рассказал о приеме лекарства против малярии для профилактики COVID-19

Гидроксихлорохин предназначен для лечения малярии, однако ученые изучают его потенциал для лечения COVID-19. Клинические испытания проходят с марта в США, Великобритании, Испании и других странах, российский Минздрав также рекомендовал использовать гидроксихлорохин в лечении больных с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных