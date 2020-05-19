Трамп рассказал о приеме лекарства против малярии для профилактики COVID-19
Президент США Дональд Трамп объявил, что он принимает гидроксихлорохин, препарат от малярии в качестве профилактического лекарства против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters по итогам встречи Трампа с топ-менеджерами предприятий американского общепита в Белом доме.
«Я принимаю его уже полторы недели. По таблетке каждый день,» — сказал Трамп журналистам на брифинге после встречи. 73-летний Трамп ежедневно тестируется на коронавирус, но не использует защитную маску в Белом доме, уточняет агентство. Президент сообщил журналистам, что врач Белого дома разрешил ему принимать этот препарат со словами: «Ну, если вам это нравится.» Трамп добавил, что он также один раз принял антибиотик азитромицин, а в сочетании с гидроксихлорохином принимает цинк. «Все, что я могу сказать вам, пока я, кажется, в порядке», — заключил Трамп.
Ранее он высказывался в пользу этого лекарственного препарата как эффективного средства лечения COVID-19, но исследования не подтвердили его утверждения. 24 апреля американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило о нарушениях сердечного ритма у пациентов с COVID-19, получавших гидроксихлорохин или хлорохин. Телеканал Fox News, сообщает Reuters, сразу же после высказываний Трампа взял интервью у доктора Боба Лахиты, профессора медицины в Университете Рутгерса. Врач предостерег людей от приема гидроксихлорохина.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 мая, в США врачи выявили коронавирус у 1 500 753 человек, количество смертельных исходов из-за последствий коронавирусной инфекции достигло 90 312. В мире с конца декабря 2019 г., когда вспышка COVID-19 началась в Центральном Китае, заразились более 4,7 млн человек, более 317 тысяч умерли.