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Трамп рассказал о приеме лекарства против малярии для профилактики COVID-19

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил, что он принимает гидроксихлорохин, препарат от малярии в качестве профилактического лекарства против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters по итогам встречи Трампа с топ-менеджерами предприятий американского общепита в Белом доме.

«Я принимаю его уже полторы недели. По таблетке каждый день,» — сказал Трамп журналистам на брифинге после встречи. 73-летний Трамп ежедневно тестируется на коронавирус, но не использует защитную маску в Белом доме, уточняет агентство. Президент сообщил журналистам, что врач Белого дома разрешил ему принимать этот препарат со словами: «Ну, если вам это нравится.» Трамп добавил, что он также один раз принял антибиотик азитромицин, а в сочетании с гидроксихлорохином принимает цинк. «Все, что я могу сказать вам, пока я, кажется, в порядке», — заключил Трамп.

Ранее он высказывался в пользу этого лекарственного препарата как эффективного средства лечения COVID-19, но исследования не подтвердили его утверждения. 24 апреля американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило о нарушениях сердечного ритма у пациентов с COVID-19, получавших гидроксихлорохин или хлорохин. Телеканал Fox News, сообщает Reuters, сразу же после высказываний Трампа взял интервью у доктора Боба Лахиты, профессора медицины в Университете Рутгерса. Врач предостерег людей от приема гидроксихлорохина.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 мая, в США врачи выявили коронавирус у 1 500 753 человек, количество смертельных исходов из-за последствий коронавирусной инфекции достигло 90 312. В мире с конца декабря 2019 г., когда вспышка COVID-19 началась в Центральном Китае, заразились более 4,7 млн человек, более 317 тысяч умерли.

Ранее по теме: Трамп заявил о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в США
Ранее по теме: Регулятор США сообщил об опасности лечения коронавируса гидроксихлорохином
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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