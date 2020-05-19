Трамп рассказал о приеме лекарства против малярии для профилактики COVID-19

«Я принимаю его уже полторы недели. По таблетке каждый день,» — сказал Трамп журналистам на брифинге после встречи. 73-летний Трамп ежедневно тестируется на коронавирус, но не использует защитную маску в Белом доме, уточняет агентство. Президент сообщил журналистам, что врач Белого дома разрешил ему принимать этот препарат со словами: «Ну, если вам это нравится.» Трамп добавил, что он также один раз принял антибиотик азитромицин, а в сочетании с гидроксихлорохином принимает цинк. «Все, что я могу сказать вам, пока я, кажется, в порядке», — заключил Трамп.