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В Москве умер еще 71 пациент с коронавирсной инфекцией

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В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2254 человек.

По последним данным штаба, в Москве с начала эпидемии выявили 171 443 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 67 458 пациентов.

Общее число заболевших COVID-19 в России на 27 мая, по данным федерального оперативного штаба достигло 370 680 человек. Выздоровели 142 208 человек. Умерли 3968 больных с коронавирусом.

Во всем мире коронавирусом заразились почти 5,6 млн человек в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 350 000 инфицированных, выздоровели почти 2,3 млн человек. Россия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, уступая Соединенным Штатам и Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных