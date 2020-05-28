В Москве умер еще 71 пациент с коронавирсной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2254 человек.
По последним данным штаба, в Москве с начала эпидемии выявили 171 443 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 67 458 пациентов.
Общее число заболевших COVID-19 в России на 27 мая, по данным федерального оперативного штаба достигло 370 680 человек. Выздоровели 142 208 человек. Умерли 3968 больных с коронавирусом.
Во всем мире коронавирусом заразились почти 5,6 млн человек в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 350 000 инфицированных, выздоровели почти 2,3 млн человек. Россия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, уступая Соединенным Штатам и Бразилии.