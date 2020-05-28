В Москве умер еще 71 пациент с коронавирсной инфекцией

Во всем мире коронавирусом заразились почти 5,6 млн человек в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 350 000 инфицированных, выздоровели почти 2,3 млн человек. Россия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, уступая Соединенным Штатам и Бразилии.