Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболевших COVID-19 при отсутствии жалоб

Ведомости

Минздрав рекомендовал в случае протекания COVID-19 без симптомов оценивать состояние пациента как носительство и не включать его в статистику заболеваемости. Об этом говорится в новых методических рекомендациях ведомства. Случаи носительства также не будут включаться в статистику смертности, отмечается в документе.

Минздрав 27 мая утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. Рекомендации разработаны рабочей группой под руководством главного внештатного патологоанатома Минздрава, академика РАН Георгия Франка, академика РАН Владимира Стародубова и главного внештатного патологоанатома департамента здравоохранения Москвы, профессора Олега Зайратьянца. Документ передан в регионы, отметили в Минздраве.

Президент России Владимир Путин со ссылкой на специалистов 26 мая заявил о том, что пик коронавируса в России уже пройдет. На протяжении последней недели в России ежедневно выявляется около 8800 случаев заболевания COVID-19. Ранее ежедневный прирост на протяжении нескольких недель держался на уровне 10 000 случаев. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день всего в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения, из них 171 443 приходится на Москву. За весь период зафиксировано почти 4000 летальных случаев, в том числе 2183 в Москве.

Ранее по теме: Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня

Согласно рекомендациям, при выборе основного заболевания у заразившихся коронавирусом учитывается степень тяжести здоровья от того или иного недуга. Основным указывается то заболевание, что приводит к более тяжелому состоянию здоровья. В случае летального исхода первоначальной причиной смерти в документах указывается именно основное заболевание.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных