Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболевших COVID-19 при отсутствии жалоб

Президент России Владимир Путин со ссылкой на специалистов 26 мая заявил о том, что пик коронавируса в России уже пройдет. На протяжении последней недели в России ежедневно выявляется около 8800 случаев заболевания COVID-19. Ранее ежедневный прирост на протяжении нескольких недель держался на уровне 10 000 случаев. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день всего в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения, из них 171 443 приходится на Москву. За весь период зафиксировано почти 4000 летальных случаев, в том числе 2183 в Москве.