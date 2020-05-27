Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболевших COVID-19 при отсутствии жалоб
Минздрав рекомендовал в случае протекания COVID-19 без симптомов оценивать состояние пациента как носительство и не включать его в статистику заболеваемости. Об этом говорится в новых методических рекомендациях ведомства. Случаи носительства также не будут включаться в статистику смертности, отмечается в документе.
Минздрав 27 мая утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. Рекомендации разработаны рабочей группой под руководством главного внештатного патологоанатома Минздрава, академика РАН Георгия Франка, академика РАН Владимира Стародубова и главного внештатного патологоанатома департамента здравоохранения Москвы, профессора Олега Зайратьянца. Документ передан в регионы, отметили в Минздраве.
Президент России Владимир Путин со ссылкой на специалистов 26 мая заявил о том, что пик коронавируса в России уже пройдет. На протяжении последней недели в России ежедневно выявляется около 8800 случаев заболевания COVID-19. Ранее ежедневный прирост на протяжении нескольких недель держался на уровне 10 000 случаев. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день всего в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения, из них 171 443 приходится на Москву. За весь период зафиксировано почти 4000 летальных случаев, в том числе 2183 в Москве.
Согласно рекомендациям, при выборе основного заболевания у заразившихся коронавирусом учитывается степень тяжести здоровья от того или иного недуга. Основным указывается то заболевание, что приводит к более тяжелому состоянию здоровья. В случае летального исхода первоначальной причиной смерти в документах указывается именно основное заболевание.