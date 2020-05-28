Трое журналистов задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Воронцова арестовали 8 мая, он обвиняется в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. Он не признает вину, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре. Основателя «Омбудсмена полиции» Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля.