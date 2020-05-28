Трое журналистов задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Они вышли на одиночный пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного на 15 суток после одиночного пикета в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возле здания МВД.
Воронцова арестовали 8 мая, он обвиняется в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. Он не признает вину, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре. Основателя «Омбудсмена полиции» Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля.