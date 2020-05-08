Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. По его словам, решение будет обжаловано.
Воронцов был задержан 7 мая, он обвиняется в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. По версии следствия, администратор паблика «Омбудсмен полиции» требовал деньги в обмен на отказ от публикации фотографий, которые в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить.
У Воронцова прошли обыски. Первый раз – 14 апреля, как сообщал он сам, связанные с уголовным делом о фейках про коронавирус, Воронцов проходит свидетелем по этому делу. Второй – утром 7 мая, причину он не называл.
На Telegram-канал «Омбудсмен полиции» подписано более 97 400 человек, на YouTube-канал – около 30 800 человек. В Twitter у проекта более 8300 подписчиков, во «В контакте» – почти 382 800, в Instagram – примерно 83 300.