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Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

Ведомости

Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем телеграм-канале.

Азара задержали в центре Москвы 26 мая. Журналист «Новой газеты» проводил одиночный пикет в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возле здания МВД. 

Владимир Воронцов был арестован 8 мая, он обвиняется в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. По версии следствия, администратор паблика «Омбудсмен полиции» требовал деньги в обмен на отказ от публикации фотографий, которые в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Воронцов вину не признает, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре. Основателя «Омбудсмена полиции» Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля.

Ранее по теме: В Москве задержали журналиста Илью Азара

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. На одноименный Telegram-канал проекта подписано почти 98 800 человек, на YouTube-канал ‒ около 32 300 человек. В Twitter у проекта более 8400 подписчиков, во «В контакте» ‒ более 384 700, в Instagram ‒ примерно 84 600.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных