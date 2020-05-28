Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем телеграм-канале.
Азара задержали в центре Москвы 26 мая. Журналист «Новой газеты» проводил одиночный пикет в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возле здания МВД.
Владимир Воронцов был арестован 8 мая, он обвиняется в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. По версии следствия, администратор паблика «Омбудсмен полиции» требовал деньги в обмен на отказ от публикации фотографий, которые в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Воронцов вину не признает, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре. Основателя «Омбудсмена полиции» Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля.
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. На одноименный Telegram-канал проекта подписано почти 98 800 человек, на YouTube-канал ‒ около 32 300 человек. В Twitter у проекта более 8400 подписчиков, во «В контакте» ‒ более 384 700, в Instagram ‒ примерно 84 600.