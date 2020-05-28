Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

Владимир Воронцов был арестован 8 мая, он обвиняется в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. По версии следствия, администратор паблика «Омбудсмен полиции» требовал деньги в обмен на отказ от публикации фотографий, которые в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Воронцов вину не признает, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре. Основателя «Омбудсмена полиции» Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля.