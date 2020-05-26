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В Москве задержали журналиста Илью Азара

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В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков. По его словам, Азар проводил одиночный пикет в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возле здания МВД. Вместе с журналистом полицейские задержали координатора московского отделения «Открытой России» Татьяну Усманову. Бирюков не знает, был ли составлен протокол и по какой статье. Самого Азара он пока не видел. «Меня еще не пустили к нему», — уточнил адвокат.

В свою очередь Азар сообщил «Интерфаксу», что у него изымают вещи и составляют протокол по ч. 8 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания). Журналисту грозит административный штраф в размере от 150 000 до 300 000 руб., обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

Представитель столичной полиции Владимир Васенин 23 мая рассказал о возбуждении уголовного дела против Воронцова. 8 мая суд арестовал его по делу о вымогательстве группой лиц в крупном размере. Воронцов вину не признает. Его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре. Накануне суд также арестовал администратора проекта Игоря Худякова. Ему вменяют незаконное распространение материалов порнографического характера в составе группы лиц по предварительному сговору. Расследование против Воронцова и Худякова началось после того, как в полицию обратилась женщина с требованием привлечь к ответственности распространивших в соцсетях ее интимные фото.

Ранее по теме: Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных