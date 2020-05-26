В Москве задержали журналиста Илью Азара

Представитель столичной полиции Владимир Васенин 23 мая рассказал о возбуждении уголовного дела против Воронцова. 8 мая суд арестовал его по делу о вымогательстве группой лиц в крупном размере. Воронцов вину не признает. Его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре. Накануне суд также арестовал администратора проекта Игоря Худякова. Ему вменяют незаконное распространение материалов порнографического характера в составе группы лиц по предварительному сговору. Расследование против Воронцова и Худякова началось после того, как в полицию обратилась женщина с требованием привлечь к ответственности распространивших в соцсетях ее интимные фото.