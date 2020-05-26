В Москве задержали журналиста Илью Азара
В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков. По его словам, Азар проводил одиночный пикет в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возле здания МВД. Вместе с журналистом полицейские задержали координатора московского отделения «Открытой России» Татьяну Усманову. Бирюков не знает, был ли составлен протокол и по какой статье. Самого Азара он пока не видел. «Меня еще не пустили к нему», — уточнил адвокат.
В свою очередь Азар сообщил «Интерфаксу», что у него изымают вещи и составляют протокол по ч. 8 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания). Журналисту грозит административный штраф в размере от 150 000 до 300 000 руб., обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.
Представитель столичной полиции Владимир Васенин 23 мая рассказал о возбуждении уголовного дела против Воронцова. 8 мая суд арестовал его по делу о вымогательстве группой лиц в крупном размере. Воронцов вину не признает. Его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре. Накануне суд также арестовал администратора проекта Игоря Худякова. Ему вменяют незаконное распространение материалов порнографического характера в составе группы лиц по предварительному сговору. Расследование против Воронцова и Худякова началось после того, как в полицию обратилась женщина с требованием привлечь к ответственности распространивших в соцсетях ее интимные фото.