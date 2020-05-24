Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»

Накануне по месту жительства Худякова в Вологде прошел обыск. Были изъяты компьютеры, телефоны и флешки. После этого администратора паблика отправили в Москву. В течение следующих суток правоохранители не предоставляли, в том числе и адвокату, информацию о том, где находится Худяков, задержан он или нет, по какому делу проходит и в каком статусе.