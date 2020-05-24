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Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»

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Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович. Ранее был задержан и арестован другой администратор проекта – его основатель Владимир Воронцов.

Накануне по месту жительства Худякова в Вологде прошел обыск. Были изъяты компьютеры, телефоны и флешки. После этого администратора паблика отправили в Москву. В течение следующих суток правоохранители не предоставляли, в том числе и адвокату, информацию о том, где находится Худяков, задержан он или нет, по какому делу проходит и в каком статусе.

Что стало поводом для обыска, пока не сообщается. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что следственные действия у Худякова связаны с делом Воронцова. С каким именно делом, не уточняется.

Ранее по теме: В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое дело

В отношении Воронцова возбудили второе уголовное дело, об этом стало известно 23 мая. Его заподозрили в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. С 7 мая Воронцов находится под арестом по делу о вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. До этого у него проходил обыск по делу о фейках про коронавирус.

На Telegram-канал правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» подписано почти 98 800 человек, на YouTube-канал ‒ около 32 300 человек. В Twitter у проекта более 8400 подписчиков, во «В контакте» ‒ более 384 700, в Instagram ‒ примерно 84 600.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных