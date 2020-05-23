В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое дело
Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД. Его заподозрили в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.
Поводом для возбуждения нового дела стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии, рассказала пресс-служба МВД. По версии следствия, в сентябре 2018 г. Воронцов по предварительному сговору с другими лицами организовал в интернете публичную демонстрацию и распространение порнографических материалов.
Также утром 23 мая стало известно, что у другого администратора «Омбудсмена полиции» Игоря Худякова в субботу прошел обыск.
Воронцов 8 мая был арестован по другому уголовному делу — о вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. По версии следствия, администратор паблика «Омбудсмен полиции» требовал деньги в обмен на отказ от публикации фотографий, которые в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить.
На Telegram-канал «Омбудсмен полиции» подписано почти 98 800 человек, на YouTube-канал — около 32 300 человек. В Twitter у проекта более 8400 подписчиков, во «В контакте» — более 384 700, в Instagram — примерно 84 600.