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В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое дело

Ведомости

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД. Его заподозрили в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Поводом для возбуждения нового дела стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии, рассказала пресс-служба МВД. По версии следствия, в сентябре 2018 г. Воронцов по предварительному сговору с другими лицами организовал в интернете публичную демонстрацию и распространение порнографических материалов.

Также утром 23 мая стало известно, что у другого администратора «Омбудсмена полиции» Игоря Худякова в субботу прошел обыск.

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Воронцов 8 мая был арестован по другому уголовному делу — о вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. По версии следствия, администратор паблика «Омбудсмен полиции» требовал деньги в обмен на отказ от публикации фотографий, которые в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить.

На Telegram-канал «Омбудсмен полиции» подписано почти 98 800 человек, на YouTube-канал — около 32 300 человек. В Twitter у проекта более 8400 подписчиков, во «В контакте» — более 384 700, в Instagram — примерно 84 600.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных