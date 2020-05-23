В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое дело

Поводом для возбуждения нового дела стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии, рассказала пресс-служба МВД. По версии следствия, в сентябре 2018 г. Воронцов по предварительному сговору с другими лицами организовал в интернете публичную демонстрацию и распространение порнографических материалов.