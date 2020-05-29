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График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости

На «Яндекс.Картах» появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня. Для того, чтобы узнать график прогулок для конкретного дома, можно ввести его адрес или найти его на карте. 

Также с помощью сервиса можно посмотреть радиус 2 км вокруг дома. Именно таким расстоянием от места проживания мэрия Москвы рекомендует жителям ограничить радиус прогулок. 

Прогулки разрешены жителям столицы с 9 утра до 21.00 два раза в будние дни и один раз в выходные. С 5 до 9 утра разрешены занятия спортом на свежем воздухе без ограничений. 

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График прогулок накануне появился на сайте мэрии Москвы. Но не все горожане смогли найти свой дом на опубликованной интерактивной карте, убедился корреспондент «Ведомостей». На «Яндекс.Картах» посмотреть расписание прогулок для этих домов также не получилось.

«Яндекс.Карты» уточняют, что представленные данные носят справочный характер, и рекомендуют уточнять актуальную информацию на официальном сайте мэра Москвы. Портал mos.ru, в свою очередь, указывает, что в случае перегрузки сервиса, расписание прогулок для конкретного дома можно посмотреть на «Яндекс.Картах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных