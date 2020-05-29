График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»
На «Яндекс.Картах» появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня. Для того, чтобы узнать график прогулок для конкретного дома, можно ввести его адрес или найти его на карте.
Также с помощью сервиса можно посмотреть радиус 2 км вокруг дома. Именно таким расстоянием от места проживания мэрия Москвы рекомендует жителям ограничить радиус прогулок.
Прогулки разрешены жителям столицы с 9 утра до 21.00 два раза в будние дни и один раз в выходные. С 5 до 9 утра разрешены занятия спортом на свежем воздухе без ограничений.
«Яндекс.Карты» уточняют, что представленные данные носят справочный характер, и рекомендуют уточнять актуальную информацию на официальном сайте мэра Москвы. Портал mos.ru, в свою очередь, указывает, что в случае перегрузки сервиса, расписание прогулок для конкретного дома можно посмотреть на «Яндекс.Картах».