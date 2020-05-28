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Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием прогулок. С ее помощью жители столицы смогут узнать, когда именно им можно выйти на прогулку.

Для того, чтобы воспользоваться картой нужно указать нужный адрес в строке поиска. Все дома распределены на шесть групп, обозначенных цветом и номером. При наведении курсора на дом на карте появляется информация о датах и днях недели для прогулок жителей этого дома.

Чтобы воспользоваться сервисом нужно согласиться с правилами прогулок, озвученными ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным. Среди которых, например, обязательное ношение маски и соблюдения социальной дистанции.

Накануне Собянин объявил о частичном разрешении прогулок с 1 июня. Власти предлагают разрешить прогулки ранним утром ‒ с 5 до 9 утра ‒ без ограничений, в остальное же время жителям будет разрешено гулять три раза в неделю.

Прогулки разрешат ранним утром ‒ с 5 до 9 утра ‒ без ограничений, в остальное же время жителям будет разрешено гулять три раза в неделю.

Ранее по теме: Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять по графику

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных