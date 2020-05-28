Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием прогулок. С ее помощью жители столицы смогут узнать, когда именно им можно выйти на прогулку.
Для того, чтобы воспользоваться картой нужно указать нужный адрес в строке поиска. Все дома распределены на шесть групп, обозначенных цветом и номером. При наведении курсора на дом на карте появляется информация о датах и днях недели для прогулок жителей этого дома.
Чтобы воспользоваться сервисом нужно согласиться с правилами прогулок, озвученными ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным. Среди которых, например, обязательное ношение маски и соблюдения социальной дистанции.
Накануне Собянин объявил о частичном разрешении прогулок с 1 июня. Власти предлагают разрешить прогулки ранним утром ‒ с 5 до 9 утра ‒ без ограничений, в остальное же время жителям будет разрешено гулять три раза в неделю.
Прогулки разрешат ранним утром ‒ с 5 до 9 утра ‒ без ограничений, в остальное же время жителям будет разрешено гулять три раза в неделю.