Возле Мосгорсуда задержали депутата и активиста за пикеты в поддержку Азара

В Москве за одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара возле здания Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина, сообщает «ОВД-инфо». По данным Telegram-канала, Ступин был в маске с надписью «Свободу Азару» и с картонной фигурой журналиста. Фокин стоял с плакатом «Мирный протест – не преступление. Свободу Азару».