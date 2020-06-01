Возле Мосгорсуда задержали депутата и активиста за пикеты в поддержку Азара
В Москве за одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара возле здания Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина, сообщает «ОВД-инфо». По данным Telegram-канала, Ступин был в маске с надписью «Свободу Азару» и с картонной фигурой журналиста. Фокин стоял с плакатом «Мирный протест – не преступление. Свободу Азару».
Мосгорсуд сегодня должен был рассмотреть апелляцию на административный арест Азара, но заседание отложили до 5 июня, сообщил правозащитный проект «Апология протеста».
Журналиста «Новой газеты» Илью Азара задержали после одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 28 мая журналиста арестовали на 15 суток за нарушение правил проведения акции. Арест Азара вызвал целую серию пикетов в Москве и Санкт-Петербурге, на которых были задержаны десятки человек.
Проект бывшего сотрудника МВД Владимира Воронцова «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. Воронцова задержали 7 мая, его обвиняют в вымогательстве и распространении порнографии. Тверской суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля.