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Возле Мосгорсуда задержали депутата и активиста за пикеты в поддержку Азара

Ведомости

В Москве за одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара возле здания Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина, сообщает «ОВД-инфо». По данным Telegram-канала, Ступин был в маске с надписью «Свободу Азару» и с картонной фигурой журналиста. Фокин стоял с плакатом «Мирный протест – не преступление. Свободу Азару».

Мосгорсуд сегодня должен был рассмотреть апелляцию на административный арест Азара, но заседание отложили до 5 июня, сообщил правозащитный проект «Апология протеста».

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара задержали после одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 28 мая журналиста арестовали на 15 суток за нарушение правил проведения акции. Арест Азара вызвал целую серию пикетов в Москве и Санкт-Петербурге, на которых были задержаны десятки человек.

Ранее по теме: Пикеты в защиту Ильи Азара у здания МВД в Москве. Фотографии

Проект бывшего сотрудника МВД Владимира Воронцова «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. Воронцова задержали 7 мая, его обвиняют в вымогательстве и распространении порнографии. Тверской суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных