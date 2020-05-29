На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

23 мая пресс-служба московского главка МВД сообщила о возбуждении еще одного дела в отношении Воронцова, поводом для которого стало заявление женщины, требовавшей привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии. По версии следствия, в сентябре 2018 г. Воронцов по предварительному сговору с другими лицами организовал в интернете публичную демонстрацию и распространение порнографических материалов. По этому делу также проходит администратор «Омбудсмена полиции» Игорь Худяков.