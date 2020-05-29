На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в отношении администратора интернет-сообщества, задержанного 7 мая, возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК) и еще одно дело о распространении порнографии (пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК). Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин уточнил ТАСС, что речь идет о Воронцове.
Полиция возбудило уголовное дело о вымогательстве 27 мая, сообщил Васенин. Заявление в полицию написала женщина, утверждающая, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видео порнографического содержания, а затем потребовал 30 000 руб. за то, чтобы не публиковать видеозаписи в открытом доступе. Женщина заявила, что перевела Воронцову деньги.
Воронцов был задержан 7 мая, он обвиняется в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. По версии следствия, администратор паблика «Омбудсмен полиции» требовал 300 000 руб. у бывшего полицейского в обмен на отказ от публикации дискредитирующих фотографий, которые в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. 28 мая полиция возбудило уголовное дело в отношении Воронцова о распространении порнографии, после того как экспертиза признала опубликованные им фотографии порнографическими.
23 мая пресс-служба московского главка МВД сообщила о возбуждении еще одного дела в отношении Воронцова, поводом для которого стало заявление женщины, требовавшей привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии. По версии следствия, в сентябре 2018 г. Воронцов по предварительному сговору с другими лицами организовал в интернете публичную демонстрацию и распространение порнографических материалов. По этому делу также проходит администратор «Омбудсмена полиции» Игорь Худяков.
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. Тверской суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля, а Худякова – до 22 июля.
За одиночный пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции» 26 мая был задержан журналист «Новой газеты» Илья Азар. 28 мая Тверской районный суд арестовал журналиста на 15 суток. В этот же день за одиночные пикеты в поддержку Азара были задержаны главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева и фотограф Виктория Ивлева.