Суд арестовал администратора проекта «Омбудсмен полиции» по делу о порнографии

Расследование в отношении Воронцова и Худякова началось после того, как в полицию обратилась женщина с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в соцсетях ее интимные фото. По версии следствия, в сентябре 2018 г. подозреваемые по предварительному сговору с неустановленными лицами размещали в соцсетях порнографические материалы. Доступ к ним получали только зарегистрированные участники групп.