Суд арестовал администратора проекта «Омбудсмен полиции» по делу о порнографии
Тверской суд Москвы арестовал до 22 июля администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Худякова подозревают в незаконном распространении материалов порнографического содержания в составе группы лиц по предварительному сговору.
23 мая представитель столичной полиции Владимир Васенин заявил «Интерфаксу» о возбуждении уголовного дела против основателя проекта Владимира Воронцова. 8 мая он был арестован по делу о вымогательстве группой лиц в крупном размере. Воронцов ранее вину не признал. Его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре.
Расследование в отношении Воронцова и Худякова началось после того, как в полицию обратилась женщина с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в соцсетях ее интимные фото. По версии следствия, в сентябре 2018 г. подозреваемые по предварительному сговору с неустановленными лицами размещали в соцсетях порнографические материалы. Доступ к ним получали только зарегистрированные участники групп.
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. На одноименный Telegram-канал проекта подписано почти 98 800 человек, на YouTube-канал ‒ около 32 300 человек. В Twitter у проекта более 8400 подписчиков, во «В контакте» ‒ более 384 700, в Instagram ‒ примерно 84 600.