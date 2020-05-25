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Суд арестовал администратора проекта «Омбудсмен полиции» по делу о порнографии

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Тверской суд Москвы арестовал до 22 июля администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Худякова подозревают в незаконном распространении материалов порнографического содержания в составе группы лиц по предварительному сговору.

23 мая представитель столичной полиции Владимир Васенин заявил «Интерфаксу» о возбуждении уголовного дела против основателя проекта Владимира Воронцова. 8 мая он был арестован по делу о вымогательстве группой лиц в крупном размере. Воронцов ранее вину не признал. Его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре.

Расследование в отношении Воронцова и Худякова началось после того, как в полицию обратилась женщина с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в соцсетях ее интимные фото. По версии следствия, в сентябре 2018 г. подозреваемые по предварительному сговору с неустановленными лицами размещали в соцсетях порнографические материалы. Доступ к ним получали только зарегистрированные участники групп.

Ранее по теме: В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое дело

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. На одноименный Telegram-канал проекта подписано почти 98 800 человек, на YouTube-канал ‒ около 32 300 человек. В Twitter у проекта более 8400 подписчиков, во «В контакте» ‒ более 384 700, в Instagram ‒ примерно 84 600.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных